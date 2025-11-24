Ukrainiec zdobył Puchar Cesarza. Sensacja w Japonii

Sporty walki

21-letni ukraiński uchodźca wygrał elitarny turniej sumo w japońskiej Fukuoce - przekazała BBC. Danyło Jawhuszyszyn, znany pod pseudonimem Aonishiki, jest pierwszym Ukraińcem, który zdobył Puchar Cesarza. Jest o krok od awansu na drugą najwyższą rangę Ozeki, co byłoby najszybszym awansem w historii.

Młody mężczyzna w stroju sumo z wielką misą, otoczony przez ludzi w tradycyjnych strojach i tłum kibiców.
fot. PAP/EPA
Ukrainiec zdobył Puchar Cesarza. Sensacja w Japonii

Słowo Aonishiki zawiera japoński znak oznaczający „niebieski” – nawiązanie do flagi ukraińskiej.

 

Mężczyzna przybył do Japonii w 2022 po inwazji Rosji na jego kraj. Aonishiki jest dopiero drugim Ukraińcem w najwyższej lidze sumo. Amatorsko trenował jeszcze w kraju. Po ataku Rosji uciekł z rodziną do Niemiec. Do Japonii - nie znając języka - przeniósł się w kwietniu dzięki pomocy kapitana japońskiego uniwersyteckiego klubu sumo, którego poznał wcześniej na mistrzostwach młodzieżowych.

 

Mimo że zajmuje się profesjonalnym sumo od niedawna, zyskał fanów w Japonii dzięki imponującym umiejętnościom, stałemu doskonaleniu się i chęci rywalizacji - stwierdziła BBC.

