Wygrana gości w Orlen Superlidze

Piłkarze ręczni Energa Bank BPS MMTS Kwidzyn pokonali Corotop Gwardię Opole 34:31 w meczu 13. kolejki Orlen Superligi.

Piłkarz ręczny w czerwonej koszulce z numerem 23 z piłką w dłoni.
fot. PAP
Konrad Pilitowski poprowadził MMTS Kwidzyn do zwycięstwa nad Gwardią Opole

Do przerwy gospodarze prowadzili 14:12. W drugiej części gdy kwidzynianie zagrali jednak znacznie lepiej.

 

Dziewięć goli dla gości rzucił Konrad Pilitowski, a siedem dorzucił Leon Łazarczyk. To ta m.in. ta dwójka poprowadziła Energa Bank BPS MMTS Kwidzyn do zwycięstwa 34:31.

 

Opolanie nadal zajmują przedostatnie miejsce w tabeli z zaledwie dwoma zwycięstwami w 11 meczach. Ich rywale są na siódmej pozycji.

 

Corotop Gwardia Opole - Energa Bank BPS MMTS Kwidzyn 31:34 (14:12)

 

Najwięcej bramek: dla Gwardii – Mateusz Wojdan 8, Oliwier Kamiński 7, Kelian Janikowski 5; dla MMTS – Konrad Pilitowski 9, Leon Łazarczyk 7, Igor Malczak 4. 

 

