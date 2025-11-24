Wygrana gości w Orlen Superlidze

Do przerwy gospodarze prowadzili 14:12. W drugiej części gdy kwidzynianie zagrali jednak znacznie lepiej.

Dziewięć goli dla gości rzucił Konrad Pilitowski, a siedem dorzucił Leon Łazarczyk. To ta m.in. ta dwójka poprowadziła Energa Bank BPS MMTS Kwidzyn do zwycięstwa 34:31.

Opolanie nadal zajmują przedostatnie miejsce w tabeli z zaledwie dwoma zwycięstwami w 11 meczach. Ich rywale są na siódmej pozycji.

Corotop Gwardia Opole - Energa Bank BPS MMTS Kwidzyn 31:34 (14:12)

Najwięcej bramek: dla Gwardii – Mateusz Wojdan 8, Oliwier Kamiński 7, Kelian Janikowski 5; dla MMTS – Konrad Pilitowski 9, Leon Łazarczyk 7, Igor Malczak 4.