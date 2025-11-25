17 piłkarzy zawieszonych! Dramatyczna sytuacja w klubie. Nie będzie komu grać?

Wiceprezes klubu Tekin Yusan przekazał agencji prasowej Anadolu, że obecnie kadra zarządzająca i sztab trenerski są liczniejsze niż ekipa piłkarska.

"To trudny czas dla nas" - przyznał Yusan, który poinformował, że skład zostanie uzupełniony juniorami z zespołu do lat 19.

ZOBACZ TAKŻE: FIFA podjęła decyzję! PZPN ukarany za zachowanie kibiców podczas meczu Polska - Holandia

Afera bukmacherska w Turcji wybuchła pod koniec października. Związek piłkarski wszczął postępowanie dyscyplinarne, gdy - na podstawie danych z instytucji państwowych – okazało się, że 371 z 571 sędziów w ligach zawodowych miało założone konta bukmacherskie, a 152 z nich, w tym siedmiu czołowych, aktywnie brało udział w zakładach, obstawiając wyniki i inne zdarzenia. Komisja Dyscyplinarna federacji na 149 arbitrów nałożyła kary zawieszenia od ośmiu do 12 miesięcy.

Pod lupą śledczych znalazło się też około 3700 piłkarzy tureckich klubów, którzy również mieli być zaangażowani w ten proceder. Do Komisji Dyscyplinarnej trafiły akta 1024 zawodników, w tym 27 z najwyższej ligi, z wnioskiem o zawieszenie, co systematycznie następuje.

7 listopada prokuratura poinformowała o nakazie zatrzymania 21 osób, m.in. 17 arbitrów, w tym szefa stowarzyszenia i prezesa jednego z klubów ekstraklasy oraz byłego właściciela klubu. Wszyscy są podejrzewani o "nadużycie władzy" i "wpływ na wyniki meczów". Trzy dni później okazało się, że decyzją sądu osiem z tych osób pozostanie w areszcie dłużej. Według agencji Anadolu, był wśród nich Murat Ozkayi, prezes klubu Eyupspor, który występuje na najwyższym szczeblu.

KP, PAP