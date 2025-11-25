Aktualna tabela Ligi Mistrzów. Kto prowadzi?
Za nami kolejne spotkania fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jak wygląda tabela po wtorkowych meczach?
Tabela Ligi Mistrzów (stan na 25 listopada - po wtorkowych meczach)
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Bayern Monachium 4 4 0 0 14-3 12
2. Arsenal 4 4 0 0 11-0 12
3. Inter Mediolan 4 4 0 0 11-1 12
4. Borussia Dortmund 5 3 1 1 17-11 10
5. Chelsea 5 3 1 1 12-6 10
6. Manchester City 5 3 1 1 10-5 10
7. Paris Saint-Germain 4 3 0 1 14-5 9
8. Newcastle United 5 3 0 2 11-4 9
9. Real Madryt 4 3 0 1 8-2 9
10. Liverpool 4 3 0 1 9-4 9
11. Galatasaray Stambuł 5 3 0 2 8-7 9
12. Tottenham Hotspur 4 2 2 0 7-2 8
13. Bayer Leverkusen 5 2 2 1 8-10 8
14. Sporting Lizbona 4 2 1 1 8-5 7
15. Barcelona 5 2 1 2 12-10 7
16. Karabach Agdam 5 2 1 2 8-9 7
17. Atalanta Bergamo 4 2 1 1 3-5 7
18. Napoli 5 2 1 2 6-9 7
19. Olympique Marsylia 5 2 0 3 8-6 6
20. Atletico Madryt 4 2 0 2 10-9 6
21. Juventus Turyn 5 1 3 1 10-10 6
22. Union Saint-Gilloise 5 2 0 3 5-12 6
23. PSV Eindhoven 4 1 2 1 9-7 5
24. AS Monaco 4 1 2 1 4-6 5
25. Pafos FC 4 1 2 1 2-5 5
26. Club Brugge 4 1 1 2 8-10 4
27. Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 7-11 4
28. Athletic Bilbao 5 1 1 3 4-9 4
29. Benfica Lizbona 5 1 0 4 4-8 3
30. Slavia Praga 5 0 3 2 2-8 3
31. Bodoe/Glimt 5 0 2 3 7-11 2
32. Olympiakos Pireus 4 0 2 2 2-9 2
33. FC Kopenhaga 4 0 1 3 4-12 1
34. Villarreal 5 0 1 4 2-10 1
35. Kajrat Ałmaty 4 0 1 3 2-11 1
36. Ajax Amsterdam 5 0 0 5 1-16 0