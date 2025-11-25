Aktualna tabela Ligi Mistrzów. Kto prowadzi?

Piłka nożna

Za nami kolejne spotkania fazy ligowej Ligi Mistrzów. Jak wygląda tabela po wtorkowych meczach?

Piłkarze Borussii Dortmund klęczący na boisku.
fot. PAP
Piłkarze Borussii Dortmund

Tabela Ligi Mistrzów (stan na 25 listopada - po wtorkowych meczach)

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)


1. Bayern Monachium 4 4 0 0 14-3 12
2. Arsenal 4 4 0 0 11-0 12
3. Inter Mediolan 4 4 0 0 11-1 12
4. Borussia Dortmund 5 3 1 1 17-11 10
5. Chelsea 5 3 1 1 12-6 10
6. Manchester City 5 3 1 1 10-5 10
7. Paris Saint-Germain 4 3 0 1 14-5 9
8. Newcastle United 5 3 0 2 11-4 9
9. Real Madryt 4 3 0 1 8-2 9
10. Liverpool 4 3 0 1 9-4 9
11. Galatasaray Stambuł 5 3 0 2 8-7 9
12. Tottenham Hotspur 4 2 2 0 7-2 8
13. Bayer Leverkusen 5 2 2 1 8-10 8
14. Sporting Lizbona 4 2 1 1 8-5 7
15. Barcelona 5 2 1 2 12-10 7
16. Karabach Agdam 5 2 1 2 8-9 7
17. Atalanta Bergamo 4 2 1 1 3-5 7
18. Napoli 5 2 1 2 6-9 7
19. Olympique Marsylia 5 2 0 3 8-6 6
20. Atletico Madryt 4 2 0 2 10-9 6
21. Juventus Turyn 5 1 3 1 10-10 6
22. Union Saint-Gilloise 5 2 0 3 5-12 6
23. PSV Eindhoven 4 1 2 1 9-7 5
24. AS Monaco 4 1 2 1 4-6 5
25. Pafos FC 4 1 2 1 2-5 5
26. Club Brugge 4 1 1 2 8-10 4
27. Eintracht Frankfurt 4 1 1 2 7-11 4
28. Athletic Bilbao 5 1 1 3 4-9 4
29. Benfica Lizbona 5 1 0 4 4-8 3
30. Slavia Praga 5 0 3 2 2-8 3
31. Bodoe/Glimt 5 0 2 3 7-11 2
32. Olympiakos Pireus 4 0 2 2 2-9 2
33. FC Kopenhaga 4 0 1 3 4-12 1
34. Villarreal 5 0 1 4 2-10 1
35. Kajrat Ałmaty 4 0 1 3 2-11 1
36. Ajax Amsterdam 5 0 0 5 1-16 0

