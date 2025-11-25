W trzech setach! Zdecydowane zwycięstwo siatkarzy z Zawiercia

Jurajscy Rycerze uzyskali przewagę w pierwszych akcjach meczu (5:1) i utrzymywali ją na przestrzeni pierwszego seta (9:4, 18:13). Obie drużyny grały skutecznie w ataku, gospodarze lepiej prezentowali się w polu serwisowym i popełnili mniej błędów. W końcówce zawiercianie kontrolowali sytuację. Serwis rywali w siatkę dał im piłkę setową, a w ostatniej akcji Aaron Russell skutecznie zaatakował z drugiej linii (25:20).

Początek drugiej partii obiecujący dla ekipy ze Lwowa - gdy asa posłał Wasyl Tupczij, było 4:7. Gospodarze szybko odrobili straty (8:8), a od stanu 13:13 zaczęli budować przewagę. Po asie Miłosza Zniszczoła było 18:14, siatkarze Barkomu jeszcze zerwali się do walki i przy zagrywkach Mousse Gueye wyrównali (19:19). Wydawało się, że dojdzie do emocjonującej końcówki, pewnie wygrali ją jednak zawiercianie. Zdobyli cztery kolejne punkty - dwa razy zaatakował Aaron Russell, raz Zniszczoł, a na koniec Mateusz Bieniek posłał asa po taśmie (25:20).

Goście uzyskali przewagę w trzecim secie dzięki dobrej zagrywce - dwa asy zaserwował Illia Kowalow (5:9), jednego dołożył Mousse Gueye (6:12). Później było jeszcze 8:14 i gospodarze zabrali się za odrabianie strat. Wygrali cztery akcje z rzędu (12:14), wyrównali (16:16), a później poszła kolejna seria przy zagrywkach Miguela Tavaresa (20:17). Zawiercianie utrzymali przewagę w ostatnich akcjach. Piłkę meczową dał skuteczny atak Aarona Russella, a po chwili Miłosz Zniszczoł zamknął mecz uderzeniem ze środka (25:22).

Skrót meczu Aluron - Barkom:



Najwięcej punktów: Aaron Russell (17), Bartosz Kwolek (10) – Aluron; Vasyl Tupchii (9), Illia Kovalov (9) – Barkom. Gospodarze byli skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (10–7). MVP: Miguel Tavares.



Aluron CMC Warta Zawiercie – Barkom-Każany Lwów 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)

Aluron: Bartosz Kwolek, Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Aaron Russell, Miłosz Zniszczoł, Miguel Tavares – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kyle Ensing, Adrian Markiewicz. Trener: Michał Winiarski.

Barkom: Lukas Kampa, Lorenzo Pope, Vladyslav Shchurov, Vasyl Tupchii, Illia Kovalov, Mousse Gueye – Yaroslav Pampushko (libero) oraz Mykola Kuts, Andrii Rohozyn, Julius Firkal, Yamato Nakano, Oleh Shevchenko. Trener: Ugis Krastins.

