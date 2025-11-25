"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Wojciech Drzyzga o szansach siatkarzy w plebiscycie

Wśród nominowanych nie brakuje oczywiście Tomasza Fornala czy Wilfredo Leona. Na liście znaleźli się ponadto Jakub Kochanowski, Marcin Komenda, Bartosz Kurek, Kewin Sasak i Kamil Semeniuk. Wyróżnione zostały także Magdalena Stysiak i Agnieszka Korneluk.





- Siatkarze absolutnie mają szanse. To bardzo popularna dyscyplina sportu w Polsce, a dodatkowo z dobrymi wynikami sportowymi, więc chyba te dwa atuty powinny wystarczyć żeby włączyć się do walki o zwycięstwie - przyznał Wojciech Drzyzga.

