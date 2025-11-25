"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Znamy najlepszą "16". Oto werdykt użytkowników

Ponad 103 tysiące użytkowników wzięło udział w pierwszej fazie głosowania w plebiscycie "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Ich zadaniem w ankiecie wielokrotnego wyboru było zdecydowanie, które z 38 nominacji zasługuje na awans do 1/8 finału. Przejść mogło tylko 16 pozycji. Po ośmiu dniach sonda zakończyła się. Przedstawiamy jej rezultaty.

Poniżej szczęśliwa szesnastka. Na jej czele Iga Świątek. W pierwszej trójce znajdują się również Ewa Pajor i Aleksandra Mirosław. Mistrzyni świata we wspinaczce sportowej wyprzedziła Bartosza Zmarzlika o zaledwie 40 głosów. Ta i inne niewielkie różnice sugerują zacięte pojedynki w "play-offach".

1. Iga Świątek - 35 206 osób głosujących (34,1%)

2. Ewa Pajor - 30 525 (29,6%)

3. Aleksandra Mirosław - 24 548 (23,8%)

4. Bartosz Zmarzlik - 24 508 (23,7%)

5. Wilfredo Leon - 21 944 (21,2%)

6. Mikołaj Marczyk - 18 818 (18,2%)

7. Robert Lewandowski - 18 663 (18,1%)

8. Julia Szeremeta - 18 429 (17,8%)

9. Natalia Bukowiecka - 17 506 (16,9%)

10. Tomasz Fornal - 16 129 (15,6%)

11. Klaudia Zwolińska - 14 517 (14%)

12. Bartosz Kurek - 14 508 (14%)

13. Pia Skrzyszowska - 13 885 (13,4%)

14. Jakub Kochanowski - 12 972 (12,5%)

15. Robert Kubica - 12 594 (12,2%)

16. Katarzyna Niewiadoma-Phinney - 12 009 (11,6%)

Prezentujemy również grono tych, którzy odpadli. Pechowe siedemnaste miejsce zajął Kamil Semeniuk, który do Niewiadomej-Phinney stracił zaledwie 90 głosów.

17. Kamil Semeniuk - 11 919 (11,5%)

18. Wojciech Szczęsny - 10 802 (10,4%)

19. Magdalena Stysiak - 10 487 (10,1%)

20. Agnieszka Korneluk - 10 142 (9,8%)

21. Maria Żodzik - 10 109 (9,8%)

22. Kamil Majchrzak - 7557 (7,3%)

23. Mateusz Ponitka - 7022 (6,8%)

24. Marcin Komenda - 6792 (6,5%)

25. Kewin Sasak - 6556 (6,3%)

26. Agata Kaczmarska - 6426 (6,2%)

27. Natalia Maliszewska - 6113 (5,9%)

28. Magdalena Fręch - 6033 (5,8%)

29. Patryk Dudek - 5848 (5,6%)

30. Aneta Klatt, Anna Puławska - 5130 (4,9%)

31. Jordan Loyd - 4523 (4,3%)

32. Krzysztof Chmielewski - 4127 (4%)

33. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski - 4108 (3,9%)

34. Aneta Rygielska - 3800 (3,6%)

35. Agata Barwińska - 3412 (3,3%)

36. Zuzanna Cieślar - 3320 (3,2%)

37. Aleksandra Król-Walas - 2493 (2,4%)

38. Vladimir Semirunnii - 2271 (2,2%)

Znamy już zestawienie par 1/8 finału, piszemy je z kolejnością odpowiadającą drabince turniejowej. Na pierwszy ogień w środę pójdą Świątek i Niewiadoma-Phinney. Kolejne dni przyniosą kolejne pojedynki, ostatni z nich odbędzie się 3 grudnia. Oto lista:

Iga Świątek - Katarzyna Niewiadoma-Phinney

Julia Szeremeta - Natalia Bukowiecka

Wilfredo Leon - Bartosz Kurek

Bartosz Zmarzlik - Pia Skrzyszowska

Aleksandra Mirosław - Jakub Kochanowski

Mikołaj Marczyk - Klaudia Zwolińska

Robert Lewandowski - Tomasz Fornal

Ewa Pajor - Robert Kubica

