"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Znamy najlepszą "16". Oto werdykt użytkowników
Plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" nabiera tempa. Po ośmiu dniach zakończyła się pierwsza faza głosowania użytkowników. W ankiecie wielokrotnego wyboru wyselekcjonowali oni 16 nazwisk, które powalczą o końcowy triumf w systemie pucharowym. W tym artykule przedstawiamy rezultaty i układ drabinki.
Ponad 103 tysiące użytkowników wzięło udział w pierwszej fazie głosowania w plebiscycie "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Ich zadaniem w ankiecie wielokrotnego wyboru było zdecydowanie, które z 38 nominacji zasługuje na awans do 1/8 finału. Przejść mogło tylko 16 pozycji. Po ośmiu dniach sonda zakończyła się. Przedstawiamy jej rezultaty.
Poniżej szczęśliwa szesnastka. Na jej czele Iga Świątek. W pierwszej trójce znajdują się również Ewa Pajor i Aleksandra Mirosław. Mistrzyni świata we wspinaczce sportowej wyprzedziła Bartosza Zmarzlika o zaledwie 40 głosów. Ta i inne niewielkie różnice sugerują zacięte pojedynki w "play-offach".
1. Iga Świątek - 35 206 osób głosujących (34,1%)
2. Ewa Pajor - 30 525 (29,6%)
3. Aleksandra Mirosław - 24 548 (23,8%)
4. Bartosz Zmarzlik - 24 508 (23,7%)
5. Wilfredo Leon - 21 944 (21,2%)
6. Mikołaj Marczyk - 18 818 (18,2%)
7. Robert Lewandowski - 18 663 (18,1%)
8. Julia Szeremeta - 18 429 (17,8%)
9. Natalia Bukowiecka - 17 506 (16,9%)
10. Tomasz Fornal - 16 129 (15,6%)
11. Klaudia Zwolińska - 14 517 (14%)
12. Bartosz Kurek - 14 508 (14%)
13. Pia Skrzyszowska - 13 885 (13,4%)
14. Jakub Kochanowski - 12 972 (12,5%)
15. Robert Kubica - 12 594 (12,2%)
16. Katarzyna Niewiadoma-Phinney - 12 009 (11,6%)
Prezentujemy również grono tych, którzy odpadli. Pechowe siedemnaste miejsce zajął Kamil Semeniuk, który do Niewiadomej-Phinney stracił zaledwie 90 głosów.
17. Kamil Semeniuk - 11 919 (11,5%)
18. Wojciech Szczęsny - 10 802 (10,4%)
19. Magdalena Stysiak - 10 487 (10,1%)
20. Agnieszka Korneluk - 10 142 (9,8%)
21. Maria Żodzik - 10 109 (9,8%)
22. Kamil Majchrzak - 7557 (7,3%)
23. Mateusz Ponitka - 7022 (6,8%)
24. Marcin Komenda - 6792 (6,5%)
25. Kewin Sasak - 6556 (6,3%)
26. Agata Kaczmarska - 6426 (6,2%)
27. Natalia Maliszewska - 6113 (5,9%)
28. Magdalena Fręch - 6033 (5,8%)
29. Patryk Dudek - 5848 (5,6%)
30. Aneta Klatt, Anna Puławska - 5130 (4,9%)
31. Jordan Loyd - 4523 (4,3%)
32. Krzysztof Chmielewski - 4127 (4%)
33. Mateusz Biskup i Mirosław Ziętarski - 4108 (3,9%)
34. Aneta Rygielska - 3800 (3,6%)
35. Agata Barwińska - 3412 (3,3%)
36. Zuzanna Cieślar - 3320 (3,2%)
37. Aleksandra Król-Walas - 2493 (2,4%)
38. Vladimir Semirunnii - 2271 (2,2%)
Znamy już zestawienie par 1/8 finału, piszemy je z kolejnością odpowiadającą drabince turniejowej. Na pierwszy ogień w środę pójdą Świątek i Niewiadoma-Phinney. Kolejne dni przyniosą kolejne pojedynki, ostatni z nich odbędzie się 3 grudnia. Oto lista:
Iga Świątek - Katarzyna Niewiadoma-Phinney
Julia Szeremeta - Natalia Bukowiecka
Wilfredo Leon - Bartosz Kurek
Bartosz Zmarzlik - Pia Skrzyszowska
Aleksandra Mirosław - Jakub Kochanowski
Mikołaj Marczyk - Klaudia Zwolińska
Robert Lewandowski - Tomasz Fornal
Ewa Pajor - Robert Kubica
