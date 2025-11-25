Łódzkie siatkarki postawiły się faworytkom! Porażka na inaugurację Ligi Mistrzyń

Siatkarki PGE Budowlanych efektownie otworzyły inauguracyjne starcie w Lidze Mistrzyń. Dobrze w polu serwisowym zaprezentowała się Sasa Planinsec i gospodynie prowadziły 11:6; później ich przewaga jeszcze wzrosła do 14:7. Łodzianki utrzymywały punktowy dystans - skutecznie grała Rodica Buterez (17:11), a po punktowym bloku było 20:14. W końcówce rywalki próbowały jeszcze gonić wynik (22:19), gospodynie utrzymały jednak przewagę. Buterez wywalczyła piłkę setową, a Maja Storck zaskoczyła rywalki kiwką (25:20).

Zobacz także: Kiedy PGE Budowlani Łódź grają w Lidze Mistrzyń siatkarek? Terminarz, daty i godziny meczów

Od początku drugiej partii inicjatywę przejęła drużyna z Nowary (1:5, 5:11). Przyjezdne grały skutecznie w ofensywie, poprawiły przyjęcie i wykorzystywały nerwowość, która wkradła się w poczynania łodzianek. Gospodynie próbowały odrabiać straty (16:18), ale w końcówce dominowała ekipa z Italii. Skuteczny atak Sary Bonifacio dał piłkę setową, a ostatni punkt zdobyła Tatiana Tolok (19:25).

W pierwszych akcjach trzeciego seta minimalną przewagę uzyskała drużyna Igor Gorgonzola (3:5, 7:9). Łodzianki wyrównały (9:9), a środkowa część seta przyniosła grę punkt za punkt. Ważny dla losów seta okazał się fragment od stanu 17:17 - przyjezdne wygrały cztery kolejne akcje i nie oddały przewagi do końca. Przy stanie 22:23 gospodynie mogły wyrównać, ale błąd dotknięcia siatki dał rywalkom piłkę setową. Wynik na 23:25 ustaliła Lina Alsmeier.

Czwarta odsłona jedynie na początku miała wyrównany przebieg. Od stanu 6:5 siatkarki z Nowary wygrały serię akcji i odskoczyły Budowlanym (6:12). Od tego momentu przyjezdne kontrolowały sytuację (10:17, 13:20) i zmierzały po wygraną za trzy punkty. Lina Alsmeier wywalczyła piłkę meczową (15:24), łodzianki obroniły się w dwóch akcjach, ale Alsmeier zamknęła to spotkanie skuteczną kiwką (17:25).

Najwięcej punktów: Rodica Buterez (19), Maja Storck (19), Paulina Damaske (13), Sasa Planinsec (12) – Budowlani; Tatiana Tolok (25), Lina Alsmeier (15), Sara Bonifacio (11) – Novara. MVP: Lina Alsmeier.

PGE Budowlani Łódź – Igor Gorgonzola Novara 1:3 (25:20, 19:25, 23:25, 17:25)

Budowlani: Alicja Grabka, Paulina Damaske, Joanna Lelonkiewicz, Maja Storck, Rodica Buterez, Sasa Planinsec – Justyna Łysiak (libero) oraz Karolina Drużkowska, Nadia Siuda, Bruna Honorio, Paulina Majkowska. Trener: Maciej Biernat.

Novara: Carlotta Cambi, Britt Herbots, Sara Bonifacio, Tatiana Tolok, Mayu Ishikawa, Indy Baijens – Giulia De Nardi (libero) oraz Lina Alsmeier, Taylor Mims, Federica Squarcini, Giulia Leonardi. Trener: Lorenzo Bernardi.

LIGA MISTRZYŃ SIATKAREK - WYNIKI I TABELE