Co za wynik! 14-letni Polak o krok od sensacyjnego osiągnięcia

Michał Szubarczyk wygrał z Jordanem Brownem 6:4 w ćwierćfinale snookerowych kwalifikacji UK Championship i zawalczy o udział w wielkim finale. Jego kolejnym rywalem będzie Noppon Saengkham z Tajlandii.

Chłopiec w stroju snookerowym trzymający trofeum i medale.
fot. PAP
Mateusz Szubarczyk

W ostatnich miesiącach Szubarczyk podbijał amatorskie i juniorskie areny snookerowe. Dość powiedzieć, że młody Polak sięgnął po końcowe triumfy między innymi w mistrzostwach Europy do lat 16 i 18, a także wygrał mistrzostwa świata do lat 21. Jak się okazało, to nie był koniec sukcesów utalentowanego zawodnika.

 

ZOBACZ TAKŻE: 14-letni Polak przeszedł do historii. Został mistrzem świata

 

Szubarczyk dotarł do finału "otwartych" mistrzostw Europy. Z racji tego, że jego finałowym rywalem był doświadczony Liam Highfield, który już wcześniej uzyskał prawo do gry w gronie zawodowców, awans do finału zapewnił 14-latkowi z Polski przepustkę do main touru na najbliższe dwa lata.

 

Polak został tym samym najmłodszym zawodowym snookerzystą w historii tej dyscypliny sportu.

 

Pierwszym rywalem Szubarczyka w eliminacjach UK Championship był legendarny Jimmy White. Anglik to jeden z najlepszych i najbardziej popularnych snookerzystów w historii dyscypliny. Polaka to jednak nie zwiodło - wygrał 6:2. 

 

Kolejnym przeciwnikiem 14-latka był Jordan Brown. Znacznie bardziej doświadczony zawodnik, który wygrał m.in. Welsh Open w 2021 roku, również nie był w stanie sprzeciwić się Szubarczykowi. Z rytmu naszego młodego zawodnika nie wybiło nawet przerwanie meczu. Triumfował 6:4.

 

W półfinale, zaplanowanym na wtorkowe popołudnie, Szubarczyk zmierzy się z Nopponem Saengkhamem. Reprezentant Tajlandii grał z Polakiem całkiem niedawno. W październiku pokonał go 5:1 podczas pierwszej rundy Grand Prix w Chinach.

KP, Polsat Sport
