Droga do Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w Polsce. Ruszają konsultacje społeczne

W poniedziałek 24 stycznia odbyło się spotkanie dotyczące "Strategii Rozwoju Polskiego Sportu 2040". To kompleksowy dokument, który ma skupić się na czterech głównych obszarach: zdrowiu, wspólnocie i dumie narodowej, wsparciu systemowym oraz kapitale ludzkim i społecznym w sporcie.

Pierwszym – kluczowym etapem do sformułowania długodystansowej strategii była diagnoza polskiego sportu. W jej ramach między 30 czerwca a 15 października br. odbyły się 52 spotkania i warsztaty diagnostyczne, w których uczestniczyło łącznie 116 osób.

Podczas poniedziałkowego spotkania rozmawiano również o ewentualnej organizacji igrzysk olimpijskich w Polsce.

- Igrzyska w Polsce są możliwe, ale same igrzyska, które są oczywiście bardzo ważne, nie mają być celem samym w sobie, ale mają być ukoronowaniem wielkiej zmiany, która doprowadzi, że będziemy bardzo aktywni, że każdego dnia będziemy chcieli uprawiać sport - powiedział minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.

Poinformowano także, że 24 listopada ruszyły konsultacje społeczne, które potrwają aż do lutego 2026. Każdy może wziąć w nich udział. Konsultacje mają zostać połączone ze spotkaniami warsztatowymi i spotkaniami w regionach.

Przedstawiony harmonogram prac zakłada przygotowanie projektu strategii, który powinien być gotowy do czerwca 2026 r. W następnym miesiącu ruszy strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, która potrwa do września 2026 r.

Ostatni krok, czyli procedowanie uchwały o przyjęciu strategii poprzez uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje społeczne oraz Komitety Rady Ministrów zgodnie z planem zakończy się w grudniu przyszłego roku.

Strategia ma zostać wdrożona od 2027 r.

