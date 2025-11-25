Gunia wystąpi w Wieluniu. Mistrz Brazylii rywalem Polaka

Wieluń ponownie stanie się areną sportów walki. Przed rokiem gala w tym mieście dostarczyła widzom mnóstwo emocji, a jej finałem był nietypowy pojedynek rycerski. Tym razem walk na miecze nie będzie – zastąpi je pełen kontakt i wszystkie dozwolone w muay thai techniki: ciosy pięściami, kopnięcia, kolana i łokcie.



Adrian Gunia, jedna z gwiazd polskiego muay thai, ma już na koncie występ na gali DWM. W marcu 2025 roku pokonał na punkty Antonio Marcosa da Silvę, posyłając Brazylijczyka na deski w jednym z kluczowych momentów walki.

W ostatnich miesiącach Gunia notuje świetną passę. 4 października odniósł prestiżowe zwycięstwo na gali One Punch, gdzie pokonał Mateusza Rajewskiego, wchodząc tym samym w jego płaszczyznę – formułę K-1. Zaledwie trzy tygodnie później rozbił Cezarego Zugaja podczas gali GSW 15.



17 stycznia przed Gunią kolejne poważne wyzwanie. Polak zmierzy się z Arnoldo Moską, mistrzem Brazylii w muay thai I kickboxingu. Doświadczony zawodnik ma na koncie aż 50 walk zawodowych, z czego 42 wygrane. Startuje również w boksie, kickboxingu oraz MMA, a ostatnio walczył w holenderskiej organizacji LFL. Na myśl o kolejnym pojedynku Guni raduje się Juliusz Turkowski. - To może być najlepsza walka przyszłego roku - zaznacza syn prezesa Tuco Promotion. Moska będzie kolejnym przystankiem na drodze Guni do wymarzonego kontraktu z federacją ONE Championship.

– Cieszę się, że ponownie zakontraktowałem Gunię na swoje wydarzenie. W marcu na gali DWM w Białogardzie pokazał się kapitalnie, dając walkę pełną fajerwerków. Teraz liczę na podobne widowisko. Cała karta zapowiada się bardzo dobrze, co zawdzięczamy m.in. świetnej współpracy z burmistrzem Wielunia, panem Pawłem Okrasą – powiedział organizator gali, Dawid Walasek.



Gala DWM 7 odbędzie się 17 stycznia. Transmisja na sportowych antenach Polsatu

