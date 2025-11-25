FIFA podjęła decyzję! PZPN ukarany za zachowanie kibiców podczas meczu Polska - Holandia

Jak przekazał Wachowski w serwisie X, PZPN otrzymał karę za "naruszenia porządku i bezpieczeństwa". W 58. minucie tego meczu włoski sędzia Maurizio Mariani musiał przerwać grę, gdyż z sektora za polską bramką, gdzie zasiadali najbardziej zagorzali sympatycy biało-czerwonych ze stowarzyszenia „To My Polacy”, na boisko poleciało kilkanaście rac. Przyczyną zachowania tej grupy był fakt, że nie mogli wnieść na stadion przygotowanej oprawy na mecz, z czego organizacja wcześniej wyraziła niezadowolenie w kanałach internetowych.

"Niezrozumiała decyzja. Piękna patriotyczna oprawa ma nie zostać wpuszczona na mecz na podstawie decyzji służb mundurowych" - przekazano na platformie X.

Zachowanie kibiców potępił PZPN. Związek w wydanym oświadczeniu zaznaczył, że nie akceptuje działań łamiących prawo na stadionie, w szczególności odpalania i rzucanie rac, które uznał za działania niedopuszczalne.

"Bezpieczeństwo na stadionie jest priorytetem. Służby odpowiedzialne za porządek, działając wspólnie z policją, podejmują ostateczne decyzje dotyczące tego, kto nie powinien wejść na obiekt. To one również odpowiadają za przeprowadzenie kontroli w taki sposób, aby uniemożliwić wniesienie na stadion przedmiotów niebezpiecznych" - wskazał PZPN.

Jednocześnie związek podziękował "wszystkim kibicom, którzy w dobrej atmosferze wspierali reprezentację", wskazując że "swoją postawą jasno wyrazili sprzeciw wobec zachowań polegających na odpalaniu rac". Tym samym nawiązał do gwizdów z innych sektorów, gdy kolejne race lądowały na murawie.

Stowarzyszenie kibiców w internecie zaprezentowało wzór oprawy, tzw. sektorówki, której nie pozwolono wnieść na PGE Narodowy. Przedstawiała ona orła w koronie na biało-czerwonym tle, trzymającego napis: „Do boju Polsko!”. Taka sama iluminacja została zaprezentowana trzy dni później na fasadzie Pałacu Prezydenckiego, przed kolejnym meczem polskich piłkarzy, z Maltą.

Na początku listopada FIFA ukarała PZPN kwotą 39,5 tys. franków szwajcarskich za zachowanie polskich kibiców w trakcie październikowego spotkania z Litwą w Kownie, w tym za "odpalanie fajerwerków lub innych przedmiotów", ale także "używanie gestów, słów, przedmiotów lub innych środków do stosowania przekazu nieodpowiedniego dla wydarzenia sportowego".

KP, PAP