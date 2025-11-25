FIFA podjęła decyzję! PZPN ukarany za zachowanie kibiców podczas meczu Polska - Holandia

Piłka nożna

Komisja Dyscyplinarna FIFA nałożyła na PZPN karę w wysokości 40,5 tys. franków szwajcarskich za m.in. zachowanie kibiców podczas rozegranego 14 listopada na stołecznym PGE Narodowym meczu eliminacji piłkarskich mistrzostw świata z Holandią - poinformował sekretarz generalny związku Łukasz Wachowski.

Kibice odpalający race na stadionie piłkarskim, dym spowija murawę, w tle trybuny wypełnione widzami.
fot. Cyfrasport
FIFA nałożyła na PZPN karę

Jak przekazał Wachowski w serwisie X, PZPN otrzymał karę za "naruszenia porządku i bezpieczeństwa". W 58. minucie tego meczu włoski sędzia Maurizio Mariani musiał przerwać grę, gdyż z sektora za polską bramką, gdzie zasiadali najbardziej zagorzali sympatycy biało-czerwonych ze stowarzyszenia „To My Polacy”, na boisko poleciało kilkanaście rac. Przyczyną zachowania tej grupy był fakt, że nie mogli wnieść na stadion przygotowanej oprawy na mecz, z czego organizacja wcześniej wyraziła niezadowolenie w kanałach internetowych.

 

"Niezrozumiała decyzja. Piękna patriotyczna oprawa ma nie zostać wpuszczona na mecz na podstawie decyzji służb mundurowych" - przekazano na platformie X.

 

ZOBACZ TAKŻE: PZPN nie przedłuży umowy z Urbanem! Znamy powód. Co na to kibice?

 

Zachowanie kibiców potępił PZPN. Związek w wydanym oświadczeniu zaznaczył, że nie akceptuje działań łamiących prawo na stadionie, w szczególności odpalania i rzucanie rac, które uznał za działania niedopuszczalne.

 

"Bezpieczeństwo na stadionie jest priorytetem. Służby odpowiedzialne za porządek, działając wspólnie z policją, podejmują ostateczne decyzje dotyczące tego, kto nie powinien wejść na obiekt. To one również odpowiadają za przeprowadzenie kontroli w taki sposób, aby uniemożliwić wniesienie na stadion przedmiotów niebezpiecznych" - wskazał PZPN.

 

Jednocześnie związek podziękował "wszystkim kibicom, którzy w dobrej atmosferze wspierali reprezentację", wskazując że "swoją postawą jasno wyrazili sprzeciw wobec zachowań polegających na odpalaniu rac". Tym samym nawiązał do gwizdów z innych sektorów, gdy kolejne race lądowały na murawie.

 

Stowarzyszenie kibiców w internecie zaprezentowało wzór oprawy, tzw. sektorówki, której nie pozwolono wnieść na PGE Narodowy. Przedstawiała ona orła w koronie na biało-czerwonym tle, trzymającego napis: „Do boju Polsko!”. Taka sama iluminacja została zaprezentowana trzy dni później na fasadzie Pałacu Prezydenckiego, przed kolejnym meczem polskich piłkarzy, z Maltą.

 

Na początku listopada FIFA ukarała PZPN kwotą 39,5 tys. franków szwajcarskich za zachowanie polskich kibiców w trakcie październikowego spotkania z Litwą w Kownie, w tym za "odpalanie fajerwerków lub innych przedmiotów", ale także "używanie gestów, słów, przedmiotów lub innych środków do stosowania przekazu nieodpowiedniego dla wydarzenia sportowego".

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Breidablik - KuPS. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 