FIFA wydała komunikat! Bardzo zła wiadomość dla Polski

Przed nami losowanie grup mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. Wyniki losowania poznamy 5 grudnia w Waszyngtonie, ale nie wszystkie drużyny będą już znały swój los. Do rozstrzygnięcia pozostały jeszcze turniej interkontynentalny, z którego na mistrzostwa dostaną się dwa zespoły oraz baraże UEFA, z których awansują cztery ekipy.

W barażach UEFA zagra reprezentacja Polski, która po potencjalnym zwycięstwie nad Albanią może trafić w finałowym spotkaniu na lepszego z pary Ukraina/Szwecja. Tymczasem nawet awans na mistrzostwa może wiązać się z trudnym zadaniem.



Zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez FIFA Polacy mogą trafić do czwartego koszyka, podczas gdy największe piłkarskie potęgi znajdują się w pozostałej puli.



W pierwszym koszyku będą losowani gospodarze, którzy są już przypisani do grup. Meksyk zagra w grupie A, Kanada w grupie B, a USA wystąpią w grupie C. W tym samym koszyku losowani będą ponadto między innymi Niemcy, Hiszpania, Argentyna czy Francja.



W drugim koszyku również pojawią się klasowi rywale tacy jak między innymi Chorwacja, Maroko, Szwajcaria czy Japonia. W trzecim koszyku znaleźli się Norwegowie, Panamczycy, Szkoci oraz Katar i Arabia Saudyjska. W czwartym zestawieniu losowani będą reprezentanci Jordanii, Republiki Zielonego Przylądka czy Curacao, a także cztery drużyny z europejskich baraży i dwie najlepsze ekipy turnieju interkontynentalnego.



W każdej z losowanych grup znajdzie się przynajmniej jedna europejska drużyna, ale nie więcej niż dwie ekipy z tej strefy globu.

Dodatkowo FIFA zdecydowała, że dwie najlepsze drużyny zgodnie z aktualnym rankingiem znajdą się w innych drabinkach i będą mogły trafić na siebie dopiero w finale (pod warunkiem zwycięstwa w swoich grupach). Mowa o Argentynie i Hiszpanii. Ta sama zasada dotyczy trzeciej i czwartej drużyny rankingu, którymi są Francja i Anglia.

Koszyki przed losowaniem grup MŚ 2026 w piłce nożnej:

Koszyk 1



Kanada, Meksyk, USA, Hiszpania, Argentyna, Francja, Anglia, Brazylia, Portugalia, Holandia, Belgia, Niemcy



Koszyk 2



Chorwacja, Maroko, Kolumbia, Urugwaj, Szwajcaria, Japonia, Senegal, Iran, Korea Południowa, Ekwador, Austria, Australia



Koszyk 3



Norwegia, Panama, Egipt, Algieria, Szkocja, Paragwaj, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Uzbekistan, Katar, Arabia Saudyjska, RPA

Koszyk 4



Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Ghana, Curacao, Haiti, Nowa Zelandia, zwycięzcy baraży UEFA (4 reprezentacje - w tym potencjalnie Polska), zwycięzcy turnieju interkontynentalnego (2 reprezentacje)

PI, Polsat Sport