FIFA wymierzyła karę Ronaldo. Co z mundialem? To już pewne!

Krystian NatońskiPiłka nożna

Cristiano Ronaldo może odetchnąć z ulgą! FIFA okazała się bardzo łagodna wobec jego skandalicznego zachowania podczas spotkania eliminacji mistrzostw świata. Portugalczyk obejrzał czerwoną kartkę za uderzenie łokciem i groziła mu kilkumeczowa dyskwalifikacja. Okazuje się, że światowa federacja zawiesiła go tylko na jedno starcie.

Piłkarze reprezentacji Portugalii na boisku podczas meczu
fot. PAP
Cristiano Ronaldo został zawieszony tylko na jeden mecz przez FIFA

Do zdarzenia doszło 13 listopada podczas konfrontacji Irlandii z Portugalią. Przyjezdni byli już pewni awansu na mundial, natomiast gospodarze walczyli o możliwość udziału w barażach. Wyspiarze wygrali 2:0, a Ronaldo przedwcześnie opuścił plac gry za uderzenie łokciem rywala. Otrzymał za to czerwoną kartkę.

 

Przepisy mówią o możliwości zawieszenia piłkarza na dwa, a nawet trzy spotkania, jeżeli zobaczy bezpośrednio czerwoną kartkę. Gdyby tak się stało, Ronaldo nie mógłby wystąpić w co najmniej jednym spotkaniu grupowym na mistrzostwach świata.

 

ZOBACZ TAKŻE: FIFA wydała komunikat! Bardzo zła wiadomość dla Polski

 

40-latek może jednak spać spokojnie, ponieważ FIFA nie zawiesiła go na więcej niż jeden mecz. A to oznacza, że Ronaldo odbył już swoją karę, ponieważ Portugalia zagrała bez niego na koniec eliminacji z Armenią, wygrywając u siebie aż 9:1. To właśnie wtedy CR7 pauzował.

 

Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby Ronaldo wystąpił w barwach Portugalii już na inaugurację mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. Dla legendarnego napastnika będzie to już szósta impreza mistrzostw świata w karierze!

 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
CRISTIANO RONALDOFIFAMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ 2026PIŁKA NOŻNAPORTUGALIA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dyskusja o zmarnowanych talentach w Polsce. "Ścinamy głowy"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 