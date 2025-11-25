FIFA wymierzyła karę Ronaldo. Co z mundialem? To już pewne!

Do zdarzenia doszło 13 listopada podczas konfrontacji Irlandii z Portugalią. Przyjezdni byli już pewni awansu na mundial, natomiast gospodarze walczyli o możliwość udziału w barażach. Wyspiarze wygrali 2:0, a Ronaldo przedwcześnie opuścił plac gry za uderzenie łokciem rywala. Otrzymał za to czerwoną kartkę.

Przepisy mówią o możliwości zawieszenia piłkarza na dwa, a nawet trzy spotkania, jeżeli zobaczy bezpośrednio czerwoną kartkę. Gdyby tak się stało, Ronaldo nie mógłby wystąpić w co najmniej jednym spotkaniu grupowym na mistrzostwach świata.

40-latek może jednak spać spokojnie, ponieważ FIFA nie zawiesiła go na więcej niż jeden mecz. A to oznacza, że Ronaldo odbył już swoją karę, ponieważ Portugalia zagrała bez niego na koniec eliminacji z Armenią, wygrywając u siebie aż 9:1. To właśnie wtedy CR7 pauzował.

Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby Ronaldo wystąpił w barwach Portugalii już na inaugurację mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. Dla legendarnego napastnika będzie to już szósta impreza mistrzostw świata w karierze!

