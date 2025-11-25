Julia Szeremeta ze zwycięstwem! Trudna przeprawa Polki

Utytułowana w gronie seniorek Julia Szeremeta miała trudną przeprawę z Turczynką Benek Pinar w 1/8 finału. Po zwycięstwie w pierwszej rundzie 3:2, drugą przegrała 0:5 i w ostatniej musiała odrabiać straty (0-2). Polka stanęła na wysokości zadania, wygrała trzecie starcie bardzo pewnie, do tego jej rywalka była liczona. Końcowy wynik 3:2 (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 28-29).

ZOBACZ TAKŻE: Ukrainiec zdobył Puchar Cesarza. Sensacja w Japonii

Znacznie spokojniejszy przebieg miała rywalizacja Nikoli Prymaczenko z Azerką Zeynab Rahimovą w 1/8 finału. Dwie rundy rozstrzygnięte jednogłośnie, a trzecia 3:2 - ostatecznie 5:0 dla Polki i w małych punktach zdecydowanie 30-25, 30-26, 30-26, 29-27, 29-27.

W ćwierćfinale Aleksandra Cyrek wygrała pierwszą i trzecią rundę po 3:2, zaś Ukrainka Olha Pylypchuk triumfowała w drugiej również 3:2. Czyli w teorii werdykt powinien być korzystny dla naszej pięściarki i pewny medal. Niestety punkty rozłożyły się tak nieszczęśliwie na kartach, że Aleksandra Cyrek poniosła porażkę 2:3 (30-27, 29-28, 28-29, 28-29, 28-29).

Wcześniej do strefy medalowej zakwalifikowały się: Marta Prill (48 kg) i Emilia Koterska (80 kg).

Dzisiaj w drugiej serii kolejne szanse dla Biało-Czerwonych: Mateusz Urban (75 kg) z Rumunem Marianem Alexandru Buleu w ćwierćfinale i Natalia Kuczewska (51 kg) z Niemką Jessicą Vollmann w ćwierćfinale oraz Michał Pierzchała (80 kg) z Węgrem Balazsem Kiralym w 1/8 finału.

Informacja prasowa