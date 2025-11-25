W ramach akcji "Lekcja WF z Mistrzem" uczniowie mogli uczestniczyć w specjalnie przygotowanych zajęciach, które miały przede wszystkim rozbudzić w nich chęć do aktywności fizycznej i zachęcić do bliższego poznania siatkówki.

Do szkół przyjeżdżali znani byli reprezentanci Polski, m.in. Michał Ruciak, Dorota Świeniewicz, Milena Rosner, Aleksandra Jagieło oraz Piotr Gruszka. Goście dzielili się swoim doświadczeniem, opowiadali o drodze do sukcesów i prowadzili praktyczne treningi. Dla wielu uczniów była to pierwsza okazja, by spotkać sportowców takiej klasy w szkolnej sali gimnastycznej.

fot. PZPS "Lekcja WF z Mistrzem" – sportowa podróż po polskich szkołach

Aleksandra Jagieło podkreśla, że celem projektu jest pokazanie młodym ludziom, iż sport może być ważnym elementem codzienności – dawać energię, budować relacje i przynosić satysfakcję, niezależnie od poziomu umiejętności.

Podczas zajęć młodzież uczestniczyła w dynamicznych rozgrzewkach, uczyła się podstaw siatkarskiej techniki, a także brała udział w zabawach i konkurencjach, takich jak próby serwisu do wyznaczonego celu. Spotkania kończyły się wspólnymi rozmowami, pamiątkowymi zdjęciami i rozdawaniem autografów.

fot. PZPS "Lekcja WF z Mistrzem" – sportowa podróż po polskich szkołach





Akcja wzbudziła duże zainteresowanie - nauczyciele podkreślali, że takie inicjatywy realnie motywują uczniów do ruchu i pokazują im sport z zupełnie innej perspektywy niż typowa lekcja WF-u.

fot. PZPS "Lekcja WF z Mistrzem" – sportowa podróż po polskich szkołach

Informacja prasowa