Liga Mistrzów: Borussia Dortmund - Villarreal. Relacja live i wynik na żywo

W dotychczasowej kampanii Ligi Mistrzów mecze ekipy z Dortmundu dostarczają kibicom wiele emocji. Niemiecka drużyna rozpoczęła zmagania od remisu 4:4 po szalonym meczu z Juventusem. Następnie były zwycięstwa z Athletikiem Bilbao 4:1 i Kopenhagą 4:2. W ostatniej kolejce zawodnicy Borussii pierwszy raz w tej edycji zaznali smaku porażki, ulegając na wyjeździe Manchesterowi City 1:4.





"Żółta łódź podwodna" nie potrafi złapać w rozgrywkach Ligi Mistrzów odpowiedniego rytmu. Hiszpańska ekipa po czterech kolejkach ma na swoim koncie zaledwie jeden punkt, wywalczony w starciu z Juventusem (2:2). Ostatnia kolejka to podsumowanie dyspozycji graczy Villarrealu i porażka na wyjeździe z cypryjskim Pafosem 0:1.





Relacja live i wynik na żywo meczu Borussia Dortmund - Villarreal na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.

ST, Polsat Sport