Liga Mistrzów: Chelsea - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Ekipa z Londynu prezentuje się w tym sezonie imponująco. Ich ostatnie dziesięć meczów we wszystkich rozgrywkach to osiem zwycięstw, jeden remis i jedna porażka. Szczególnie skutecznie gracze "The Blues" radzą sobie w lidze angielskiej, gdzie po ostatnim zwycięstwie 2:0 nad Burnley wskoczyli na pozycję wicelidera. Nieco gorzej sprawy się mają w Lidze Mistrzów - w tych rozgrywkach podopieczni Maresci przegrali w pierwszej serii gier 1:3 ze świetnie dysponowanym Bayernem Monachium. Ostatnia kolejka to z kolei duża wpadka z rewelacją tegorocznej fazy ligowej - Karabachem Agdam. Chelsea zremisowała na wyjeździe z drużyną Mateusza Kochalskiego 2:2.





"Blaugrana" do wtorkowej konfrontacji przystępuje w świetnych nastrojach. Drużyna z Katalonii po ponad dwóch latach powróciła na Camp Nou i efektownie pokonała Athletic Bilbao 4:0. Wynik tego meczu otworzył Robert Lewandowski, który zapisał się w historii jako pierwszy kapitan i strzelec bramki na nowym obiekcie. Zawodnicy Flicka, podobnie jak "The Blues", w ostatniej kolejce zgubili punkty na wyjeździe. "Barca" po meczu pełnym zwrotów akcji zremisowała z Club Brugge 3:3. W tamtym spotkaniu dostępu do bramki Barcelony strzegł Wojciech Szczęsny. W starciu z Chelsea najprawdopodobniej między słupkami zobaczymy Joan Garcia, który wrócił do gry po kontuzji.





Obydwie drużyny po czterech kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów mają na koncie siedem punktów.





Relacja live i wynik na żywo meczu Chelsea - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.

