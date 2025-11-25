Liga Mistrzów: Manchester City - Bayer Leverkusen. Relacja live i wynik na żywo

Gracze Pepa Guardioli są w tej kampanii Ligi Mistrzów niemal bezbłędni. Jedyne potknięcie przytrafiło im się w starciu z AS Monaco na wyjeździe. "Obywatele" prowadzili wtedy przez większość spotkania, by ostatecznie zremisować 2:2. We wszystkich innych meczach Haaland i spółka inkasowali trzy punkty. Ostatnia kolejka to efektowne zwycięstwo 4:1 nad Borussią Dortmund.





Bayer również w minionej serii gier wygrał swój mecz. Dla niemieckiej ekipy było to jednak dopiero pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach w tym sezonie. Wcześniej "Aptekarze" doznali wstydliwej porażki 2:7 w starciu z PSG. Całą kampanię rozpoczęli z kolei od dwóch remisów z FC Kopenhagą 2:2 i PSV 1:1.





Relacja live i wynik na żywo meczu Manchester City - Bayer Leverkusen na Polsatsport.pl. Początek we wtorek o 21:00.

ST, Polsat Sport