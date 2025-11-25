Liga Mistrzów. Wyniki wtorkowych meczów - 25.11

Piłka nożna

We wtorek 25 listopada rozegrane zostały mecze piątej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Które ekipy sięgnęły po zwycięstwa? Zobacz wyniki wtorkowych meczów największego europejskiego pucharu.

Piłkarz Robert Lewandowski w niebiesko-bordowym stroju Barcelony unosi ręce w geście radości, obok niego drugi zawodnik go obejmuje.
Fot. PAP
Barcelona zagra na wyjeździe z Chelsea w Lidze Mistrzów.

Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów - 25.11:

 

Ajax Amsterdam - Benfica Lizbona

 

Galatasaray - Royale Union SG

 

Bodo/Glimt - Juventus

 

Borussia Dortmund - Villarreal

 

Chelsea - Barcelona

 

Manchester City - Bayer Leverkusen

 

Olympique Marsylia - Newcastle United

 

Napoli - Karabach Agdam

 

Slavia Praga - Athletic Bilbao

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piotr Stokowiec: Siłą Pogoni jest wspaniała szatnia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 