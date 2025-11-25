Brązowe medalistki mistrzostw Polski już na inaugurację fazy grupowej LM czeka bardzo duże wyzwanie. We wtorek podejmą włoski Igor Gorgonzola Novara i to nie będzie ich jedyny rywal z europejskiej czołówki. W grupie rywalizować bowiem będą też z wicemistrzem Turcji Fenerbahce Stambuł, z kapitan reprezentacji Polski Agnieszką Korneluk w składzie, a stawkę uzupełnia Benfica Lizbona, która awansowała z kwalifikacji. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyska tylko najlepszy z tej czwórki.

- Los nas nie oszczędził i trafiliśmy do bardzo trudniej grupy. Na naszej drodze są dwie potęgi – Fenerbahce, które zawsze jest wśród do faworytów Ligi Mistów, oraz czołowy włoski zespół. W obu drużynach występują reprezentantki Włoch, Turcji, Serbii, Belgii, Brazylii czy Japonii. Wiemy, że rywale są bardzo mocni, ale chcemy się pokazać z jak najlepszej strony - przyznał w rozmowie z PAP prezes PGE Budowlanych Marcin Chudzik.

Dodał, że zespołem będącym z zasięgu drużyny jest mistrz Portugalii.

- Realnym celem jest walka o zwycięstwo w meczach Benfiką i spróbować „urwać” coś w spotkaniach z faworytami. Trzeba pamiętać, że najlepsza drużyna z trzeciego miejsca ze wszystkich grup zagra w barażach o ćwierćfinał LM, a pozostałe będą grać w ćwierćfinale Pucharu CEV - tłumaczył.

W opinii Chudzika atutem będzie doświadczenie zdobyte dzięki regularnym występom w europejskich pucharach. W poprzednim sezonie łodzianki po raz pierwszy dotarły do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, a wcześniej do półfinału Pucharu CEV.

- O powtórzenie osiągnięcia w LM będzie teraz trudniej, ale musimy próbować, bo to jest sport. W poprzednim sezonie też rywalizowaliśmy w grupie z Fenerbahce i choć oba mecze przegraliśmy po 0:3 to nie były jednostronne widowiska. A teraz mamy silniejszą drużynę niż wtedy. Wtorkowy mecz z Igor Gorgonzola pokaże, w jakim miejscu jesteśmy - dodał szef klubu z Łodzi.

PAP