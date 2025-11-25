Liga Mistrzyń siatkarek. Wyniki i skróty meczów 1. kolejki (WIDEO)

W grupie B siatkarki PGE Budowlanych Łódź przegrały z włoską drużyną Igor Gorgonzola Novara 1:3. W drugim spotkaniu tej grupy Fenerbahce Medicana Stambuł wygrał u siebie z Benfiką Lizbona 3:0.

Broniące trofeum siatkarki A. Carraro Prosecco Doc Conegliano w pierwszym meczu grupy D zmierzyły się z debiutującą w tych rozgrywkach turecką drużyną Zeren SK. Spotkanie miało niezwykle zacięty przebieg, co pokazują wyniki kolejnych setów (23:25, 26:24, 23:25, 25:22). Nie inaczej było w tie-breaku. Zespół Joanny Wołosz przegrywał już 11:14, doprowadził jednak do rywalizacji na przewagi, w której pokonał rywalki. Ostatni punkt gospodynie wywalczyły blokiem (20:18).

W Lidze Mistrzyń siatkarek w sezonie 2025/2026 wystartowało dwadzieścia drużyn, które podzielono na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w 1/4 finału uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z tych, które zajęły trzecie lokaty. Transmisje meczów Ligi Mistrzyń siatkarek na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 1. kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek:

2025-11-25: Fenerbahce Medicana Stambuł – Benfica Lizbona 3:0 (25:18, 25:19, 25:12)

2025-11-25: PGE Budowlani Łódź – Igor Gorgonzola Novara 1:3 (25:20, 19:25, 23:25, 17:25).

2025-11-25: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Zeren SK 3:2 (23:25, 26:24, 23:25, 25:22, 20:18)

2025-11-26: Eczacibasi Dynavit Stambuł – OK Zeleznicar Lajkovac (środa, godzina 17.15; transmisja – Polsat Sport Premium 1)

2025-11-26: DevelopRes Rzeszów – Marica Płowdiw (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-11-26: Numia Vero Volley Milano – Olympiakos Pireus (środa, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-11-26: ŁKS Commercecon Łódź – Dresdner SC (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-11-27: VakifBank Stambuł – Volero Le Cannet (czwartek, godzina 16.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-11-27: SSC Palmberg Schwerin – Levallois Paris Saint-Cloud (czwartek, godzina 18.00; premiera – Polsat Sport 3, piątek, godzina 6.00).

2025-11-27: Savino Del Bene Scandicci – CS Volei Alba Blaj (czwartek, godzina 20.00; premiera – Polsat Sport 2, piątek, godzina 16.00).

RM, Polsat Sport