Siatkarki A.Carraro Prosecco Doc Imoco Conegliano wygrały dwie poprzednie edycje Ligi Mistrzyń. Walkę o trzeci z rzędu tytuł drużyna Joanny Wołosz rozpoczyna od starcia z tureckim Zeren Spor Kulubu. Jest to starcie niczym Dawida z Goliatem, bowiem rywalki debiutują w tych prestiżowych rozgrywkach.



Conegliano to lider włoskiej Serie A1 kobiet. Nie przegrały jeszcze ani jednego meczu, a w ostatniej kolejce rozgromiły Firenze 3:0. Z kolei Spor Kulubu obecnie plasuje się na czwartej pozycji w Sultanlar Lidze. W poprzednim spotkaniu zawodniczki tej drużyny w trzech setach ograły Goztepe.

Relacja live i wynik na żywo meczu A. Carraro Prosecco Doc Conegliano - Zeren Spor Kulubu na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport