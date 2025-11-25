Portugalski zespół debiutuje w Lidze Mistrzyń. Do tej pory najlepszym wynikiem Sport Lisboa e Benfica w europejskich pucharach był ćwierćfinał Pucharu Challenge z ubiegłego roku. Fenerbahce Medicana Stambuł na tym samym etapie zakończył poprzednią edycję Champions League.



ZOBACZ TAKŻE: Kto będzie nowym trenerem klubu z Częstochowy? "Zasięgnąłem opinii"

Nie ma co kryć, że Fenerbahce jest wymieniane w gronie faworytek do zwycięstwa w całym turnieju. Turecki gigant to wicelider Sultanlar Ligi. Po siedmiu meczach tylko jedno "oczko" ustępuje Vakifbankowi. Przypomnijmy, że barw Fenerbahce od tego sezonu broni kapitan reprezentacji Polski - Agnieszka Korneluk.

Benfica z kolei to obecnie czwarty zespół 1. Dywizji w Portugalii. Lizbonki wygrały sześć z siedmiu spotkań i zgromadziły 18 punktów.

Relacja live i wynik na żywo meczu Fenerbahce - Benfica na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

KP, Polsat Sport