LM: Fenerbahce - Benfica. Relacja live i wynik na żywo
Fenerbahce Medicana Stambuł kontra Benfica Lizbona to spotkanie inauguracyjnej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Kto dobrze rozpocznie rozgrywki? Relacja live i wynik na żywo meczu Fenerbahce - Benfica na Polsatsport.pl.
Portugalski zespół debiutuje w Lidze Mistrzyń. Do tej pory najlepszym wynikiem Sport Lisboa e Benfica w europejskich pucharach był ćwierćfinał Pucharu Challenge z ubiegłego roku. Fenerbahce Medicana Stambuł na tym samym etapie zakończył poprzednią edycję Champions League.
Nie ma co kryć, że Fenerbahce jest wymieniane w gronie faworytek do zwycięstwa w całym turnieju. Turecki gigant to wicelider Sultanlar Ligi. Po siedmiu meczach tylko jedno "oczko" ustępuje Vakifbankowi. Przypomnijmy, że barw Fenerbahce od tego sezonu broni kapitan reprezentacji Polski - Agnieszka Korneluk.
Benfica z kolei to obecnie czwarty zespół 1. Dywizji w Portugalii. Lizbonki wygrały sześć z siedmiu spotkań i zgromadziły 18 punktów.
Relacja live i wynik na żywo meczu Fenerbahce - Benfica na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.Przejdź na Polsatsport.pl