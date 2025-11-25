Michał Szubarczyk godnie pożegnał się z turniejem. 14-letni zawodnik walczył do końca

Michał Szubarczyk, który sensacyjnie wdarł się na salony światowego snookera, odpadł w półfinale kwalifikacji UK Championship. 14-letni zawodnik przegrał po emocjonującym meczu z reprezentantem Tajlandii - Nopponem Saengkhamem.

14-letni Michał Szubarczyk w stroju snookerowym z pucharem i medalami.
14-letni Szubarczyk to sensacja ostatnich dni w światowym snookerze. Polak przebojem wdarł się na salony i zachwycił całe środowisko. W ostatnich miesiącach Szubarczyk podbijał amatorskie i juniorskie areny snookerowe. Dość powiedzieć, że młody Polak sięgnął po końcowe triumfy między innymi w mistrzostwach Europy do lat 16 i 18, a także wygrał mistrzostwa świata do lat 21. Jak się okazało, to nie był koniec sukcesów utalentowanego zawodnika.

 

Pierwszym rywalem Szubarczyka w eliminacjach UK Championship był legendarny Jimmy White. Anglik to jeden z najlepszych i najbardziej popularnych snookerzystów w historii dyscypliny. Szubarczyk triumfował 6:2. W kolejnym spotkaniu Polak pokonał z kolei Jordana Browna 6:4.


W półfinale, zaplanowanym na wtorkowe popołudnie, Szubarczyk mierzył się z Nopponem Saengkhamem. Reprezentant Tajlandii grał z Polakiem całkiem niedawno. W październiku pokonał go 5:1 podczas pierwszej rundy Grand Prix w Chinach.


Jednak tym razem górą był zawodnik z Tajlandii. Rywal Polaka zdominował początek spotkania i wygrywał już 3:1. Polak szybko zdobył dwa kolejne frame'y, ale to było zbyt mało, aby zagrozić świetnie spisującemu się Saengkhamowi. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:3, a 14-letni zawodnik pożegnał się z turniejem na etapie półfinału kwalifikacji UK Championship.


Noppon Saengkhamem - Michał Szubarczyk 6:3

