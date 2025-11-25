PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 8. kolejki (WIDEO)

Ósma kolejka PlusLigi przyniosła kilka interesujących konfrontacji, m.in. PGE GiEK Skra Bełchatów - JSW Jastrzębski Węgiel czy PGE Projekt Warszawa - Indykpol AZS Olsztyn. Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów 8. kolejki PlusLigi.

Siatkarze podczas meczu blokują atak przeciwnika.
PAP/Marian Zubrzycki
Zawodnik PGE GiEK Skry Bełchatów Daniel Chitigoi oraz Łukasz Usowicz i Miran Kujundzic z JSW Jastrzębskiego Węgla podczas meczu ekstraklasy siatkarzy.

Mecz PGE GiEK Skra Bełchatów - JSW Jastrzębski Węgiel rozpoczął we wtorek 25 listopada ósmą kolejkę PlusLigi. Siatkarze Skry przegrali pierwszą partię, ale w kolejnych byli lepsi od rywali i zgarnęli komplet punktów. Aluron CMC Warta Zawiercie pewnie wygrała z drużyną Barkom-Każany Lwów 3:0.

 

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

 

Wyniki meczów 8. kolejki PlusLigi:

 

2025-11-25: PGE GiEK Skra Bełchatów - JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 (21:25, 25:22, 25:13, 25:21)
2025-11-25: Aluron CMC Warta Zawiercie - Barkom Każany Lwów 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)
2025-11-26: PGE Projekt Warszawa - Indykpol AZS Olsztyn (środa, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2025-11-26: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - Cuprum Stilon Gorzów (środa, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2025-12-02: InPost ChKS Chełm - Asseco Resovia Rzeszów (wtorek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-12-03: Bogdanka LUK Lublin - Energa Trefl Gdańsk (środa, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2025-12-04: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Ślepsk Malow Suwałki (czwartek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

 

RM, Polsat Sport
Kto wygra PlusLigę 2025/2026?

