Polsat Futbol Cast - 26.11. Transmisja TV i stream online

Tomasz Hajto, Roman Kołtoń oraz Bożydar Iwanow przeanalizują ostatnią kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Przyjrzą się też poszukiwaniom trenera przez Legię Warszawa. W ostatnich dniach coraz więcej mówi się o możliwym przejściu Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa.



Eksperci przede wszystkim skupią się na meczach Ligi Konferencji. W czwartek po raz kolejny swoje spotkania rozegrają cztery polskie drużyny. Lech Poznań zmierzy się z FC Lausanne-Sport, Raków Częstochowa - z Rapidem Wiedeń, Legia Warszawa - ze Spartą Praga, a Jagiellonią Białystok - z KuPS.

Transmisja programu w środę 26 listopada od 9:00 w Polsacie Sport 1, a także na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.