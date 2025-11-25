Polsat Futbol Cast - 26.11. Transmisja TV i stream online

Piłka nożna

Przed nami kolejny odcinek Polsat Futbol Cast. Transmisja Polsat Futbol Cast w Polsacie Sport 1, a także na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek w środę o godzinie 9:00.

Logo programu "Polsat Futbol Cast" na tle stadionu piłkarskiego.
fot. Polsat Sport

Tomasz Hajto, Roman Kołtoń oraz Bożydar Iwanow przeanalizują ostatnią kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Przyjrzą się też poszukiwaniom trenera przez Legię Warszawa. W ostatnich dniach coraz więcej mówi się o możliwym przejściu Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa.

Eksperci przede wszystkim skupią się na meczach Ligi Konferencji. W czwartek po raz kolejny swoje spotkania rozegrają cztery polskie drużyny. Lech Poznań zmierzy się z FC Lausanne-Sport, Raków Częstochowa - z Rapidem Wiedeń, Legia Warszawa - ze Spartą Praga, a Jagiellonią Białystok - z KuPS.

 

