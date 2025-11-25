Polska drużyna postawiła się gigantowi. To jednak nie wystarczyło

Drużyna Kima Rasmussena już wcześniej straciła szanse na awans do kolejnej rundy grupowej, do której zakwalifikują się po dwie najlepsze ekipy z ośmiu grup. Gospodarze w ostatnim u siebie meczu grupowym Ligi Europejskiej chcieli jak najlepiej zaprezentować się przed własną publicznością.

Utytułowany niemiecki klub przyjechał do Ostrowa w 15-osobowym składzie. THW Kiel skupiony jest obecnie na walce o mistrzostwo kraju, a awans w LE miał już zapewniony.

Mecz, którego stawką był jedynie prestiż, mógł się podobać ostrowskiej publiczności. Gospodarze w pierwszej odsłonie zwietrzyli szansę sprawienia niespodzianki i po golu Igora Chojnackiego wygrywali 9:7. Tę skromną przewagę utrzymywali niemal do końca pierwszej odsłony, ale tuż przed przerwą rywale doprowadzili do remisu, a potem to Niemcy prowadzili różnicą dwóch goli.

O porażce ostrowskiego zespołu zadecydował słaby początek drugiej połowy. Goście wykorzystywali każdą szansę w ataku, a jednocześnie postawili twardą obronę. Zawodnicy gospodarzy byli nieskuteczni i bezradni w ataku. Niemcy w 35. minucie wyszli na prowadzenie 22:16 i mogli już spokojnie kontrolować mecz.

Na zakończenie występów w grupie B ostrowianie za tydzień zmierzą się ze szwajcarskim BSV Berno. Do kolejnej fazy rozgrywek zapewniły sobie THW Kiel oraz Montpellier Handball.

Rebud KPR Ostrovia – THW Kiel 25:33 (15:16)

Rebud KPR Ostrovia: Mikołaj Krekora, Jakub Zimny, Kacper Ligarzewski – Kamil Adamski 3, Przemysław Urbaniak 4, Robert Kamyszek 3, Artur Klopsteg 1, Dawid Frankowski 1, Patryk Marciniak, Dzmytry Smolikau 2, Ivan Burzak 6, Igor Chonacki 2, Patryk Krok 1, Ksawery Gajek 2.

Najwięcej bramek dla THW Kiel: Eric Johansson 5, Lukas Laube 5, Rasmus Ankermann 5, Bence Imre 5.

Wyniki 5. kolejki LE grupy B:

Montpellier HB - BSV Berno 37:29 (24:17)

Tabela (mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)



1. THW Kiel 5 5 0 0 169:128 10

2. Montpellier HB 5 4 0 1 177-141 8

3. Rebud KPR Ostrovia 5 1 0 4 129-170 2

4. BSV Berno 5 0 0 5 142-178 0

PAP