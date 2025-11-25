Polskie siatkarki ruszają na podbój Europy. Premierowa seria w Lidze Mistrzyń zapowiada się gorąco

Trudne zadanie Budowlanych Łódź

Siatkarki Budowlanych Łódź czeka trudna walka o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzyń. Trafiły bowiem do grupy B, w której zdecydowanymi faworytkami są zawodniczki tureckiego Fenerbahce.

Wysoko oceniane są też szanse włoskiej drużyny Igor Novara. Wydaje się, że to z Włoszkami łodzianki powalczą o drugie miejsce w grupie. A może zaskoczą i zagrają o coś więcej?

Stawkę w grupie B uzupełnia portugalska Benfica, której daje się najmniejsze szanse na punktowanie. Budowlani Łódź rozgrywki rozpoczną 25 listopada o 18:00 domowym meczem z Novarą.

ŁKS Łódź zagra z faworytem Ligi Mistrzyń

W grupie D zobaczymy ŁKS Łódź. Zespół będzie rywalizował z Imoco Conegliano z Włoch, czyli jednym z głównych faworytów do triumfu w całej Lidze Mistrzyń. Zespół ten wygrywał dwie ostatnie edycje. O jakiekolwiek punkty z tym rywalem będzie trudno.

Zdecydowanie łatwiej powinno być w dwumeczach z niemieckim Dresdner SC oraz Zeren Spor z Turcji. Łodzianki stać na włączenie się do walki o awans do fazy pucharowej, jednak każde spotkanie ma znaczenie. Pierwszy mecz już 26 listopada o 20:30, gdy u siebie podejmą Dresdner SC.

DevelopRes Rzeszów miał więcej szczęścia w losowaniu

Teoretycznie najwięcej szczęścia w losowaniu miały siatkarki DevelopRes Rzeszów. Drużyna ta trafiła do grupy E, gdzie powinna walczyć o pierwsze miejsce. Wśród rywalek rzeszowianek znajdują się:

Palmberg Schwerin (Niemcy)

Levallois Paris SC (Francja)

Maritsa Płowdiw (Bułgaria).

Walka toczyć się będzie o każdy punkt. Zespół z Rzeszowa rozpocznie rozgrywki 26 listopada domowym meczem z Bułgarkami.

Gdzie oglądać mecze siatkarskiej Ligi Mistrzyń?

2025-11-25: Fenerbahce Medicana Stambuł – Benfica Lizbona (wtorek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-11-25: PGE Budowlani Łódź – Igor Gorgonzola Novara (wtorek, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-11-25: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Zeren SK (wtorek, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-11-26: Eczacibasi Dynavit Stambuł – OK Zeleznicar Lajkovac (środa, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport Premium 1)

2025-11-26: DevelopRes Rzeszów – Marica Płowdiw (środa, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-11-26: Numia Vero Volley Milano – Olympiakos Pireus (środa, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-11-26: ŁKS Commercecon Łódź – Dresdner SC (środa, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport 2)

2025-11-27: VakifBank Stambuł – Volero Le Cannet (czwartek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport 3)

2025-11-27: Savino Del Bene Scandicci – CS Volei Alba Blaj (czwartek, godzina 20.00; premiera – Polsat Sport 2, piątek, godzina 15.30).

Polsat Sport