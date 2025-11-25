Polskie siatkarki ruszają na podbój Europy. Premierowa seria w Lidze Mistrzyń zapowiada się gorąco

Siatkówka

Startuje siatkarska Liga Mistrzyń, w której nie zabraknie polskich akcentów. W fazie grupowej zobaczymy aż trzy polskie drużyny. Która z nich ma największe szanse na sukces? Z kim będą rywalizowały o awans do fazy pucharowej? Czas na zapowiedź rozgrywek.

Siatkarki PGE Budowlanych Łódź świętują na boisku.
fot. PAP
Polskie siatkarki ruszają na podbój Europy. Gdzie oglądać mecze siatkarskiej Ligi Mistrzyń?

Trudne zadanie Budowlanych Łódź

Siatkarki Budowlanych Łódź czeka trudna walka o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzyń. Trafiły bowiem do grupy B, w której zdecydowanymi faworytkami są zawodniczki tureckiego Fenerbahce.

 

Wysoko oceniane są też szanse włoskiej drużyny Igor Novara. Wydaje się, że to z Włoszkami łodzianki powalczą o drugie miejsce w grupie. A może zaskoczą i zagrają o coś więcej?

 

Stawkę w grupie B uzupełnia portugalska Benfica, której daje się najmniejsze szanse na punktowanie. Budowlani Łódź rozgrywki rozpoczną 25 listopada o 18:00 domowym meczem z Novarą.

ŁKS Łódź zagra z faworytem Ligi Mistrzyń

W grupie D zobaczymy ŁKS Łódź. Zespół będzie rywalizował z Imoco Conegliano z Włoch, czyli jednym z głównych faworytów do triumfu w całej Lidze Mistrzyń. Zespół ten wygrywał dwie ostatnie edycje. O jakiekolwiek punkty z tym rywalem będzie trudno.

 

Zdecydowanie łatwiej powinno być w dwumeczach z niemieckim Dresdner SC oraz Zeren Spor z Turcji. Łodzianki stać na włączenie się do walki o awans do fazy pucharowej, jednak każde spotkanie ma znaczenie. Pierwszy mecz już 26 listopada o 20:30, gdy u siebie podejmą Dresdner SC.

DevelopRes Rzeszów miał więcej szczęścia w losowaniu

Teoretycznie najwięcej szczęścia w losowaniu miały siatkarki DevelopRes Rzeszów. Drużyna ta trafiła do grupy E, gdzie powinna walczyć o pierwsze miejsce. Wśród rywalek rzeszowianek znajdują się:

 

Palmberg Schwerin (Niemcy)

Levallois Paris SC (Francja)

Maritsa Płowdiw (Bułgaria).

 

Walka toczyć się będzie o każdy punkt. Zespół z Rzeszowa rozpocznie rozgrywki 26 listopada domowym meczem z Bułgarkami.

Gdzie oglądać mecze siatkarskiej Ligi Mistrzyń?

2025-11-25: Fenerbahce Medicana Stambuł – Benfica Lizbona (wtorek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport 3)
2025-11-25: PGE Budowlani Łódź – Igor Gorgonzola Novara (wtorek, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-11-25: A. Carraro Prosecco Doc Conegliano – Zeren SK (wtorek, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport 3)
2025-11-26: Eczacibasi Dynavit Stambuł – OK Zeleznicar Lajkovac (środa, godzina 17.20; transmisja – Polsat Sport Premium 1)
2025-11-26: DevelopRes Rzeszów – Marica Płowdiw (środa, godzina 17.50; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-11-26: Numia Vero Volley Milano – Olympiakos Pireus (środa, godzina 19.50; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-11-26: ŁKS Commercecon Łódź – Dresdner SC (środa, godzina 20.20; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-11-27: VakifBank Stambuł – Volero Le Cannet (czwartek, godzina 16.50; transmisja – Polsat Sport 3)
2025-11-27: Savino Del Bene Scandicci – CS Volei Alba Blaj (czwartek, godzina 20.00; premiera – Polsat Sport 2, piątek, godzina 15.30).

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EUROPEJSKIE PUCHARYLIGA MISTRZYŃSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: PGE Projekt Warszawa - MKS Ślepsk Malow Suwałki. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 