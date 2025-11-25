Porażka Polaków na ME. Jak wygląda tabela?
Reprezentacja Polski mężczyzn w curlingu przegrała ze Szwecją 4:8 w meczu mistrzostw Europy dywizji A w fińskiej miejscowości Lohja. Po sześciu kolejkach biało-czerwoni, z bilansem trzech zwycięstw i trzech porażek, zajmują piąte miejsce w tabeli, ex aequo z Niemcami.
We wcześniejszych spotkaniach Polska pokonała Austrię 12:3, Norwegię 9:8 i Danię 7:5, a przegrała z Włochami 6:9 i Szwajcarią 3:9.
Biało-Czerwoni są bardzo blisko osiągnięcia podstawowego celu, czyli zajęcia miejsca w pierwszej ósemce 10-zespołowej dywizji A, co oznacza pozostanie w europejskiej elicie w przyszłym sezonie. Prowadzi z kompletem sześciu zwycięstw Szkocja.
W środę Polacy zagrają z liderem oraz z Czechami, a w czwartek, na zakończenie fazy ligowej - z Niemcami. Cztery najlepsze ekipy awansują do półfinałów.
Tabela:
1. Szkocja 6, 6-0
2. Włochy 6, 5-1
2. Szwecja 6, 5-1
4. Szwajcaria 6, 4-2
5. Niemcy 6, 3-3
5. Polska 6, 3-3
7. Czechy 6, 2-4
7. Norwegia 6, 2-4
9. Austria 6, 0-6
9. Dania 6, 0-6