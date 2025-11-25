Porażka Polaków na ME. Jak wygląda tabela?

We wcześniejszych spotkaniach Polska pokonała Austrię 12:3, Norwegię 9:8 i Danię 7:5, a przegrała z Włochami 6:9 i Szwajcarią 3:9.

Biało-Czerwoni są bardzo blisko osiągnięcia podstawowego celu, czyli zajęcia miejsca w pierwszej ósemce 10-zespołowej dywizji A, co oznacza pozostanie w europejskiej elicie w przyszłym sezonie. Prowadzi z kompletem sześciu zwycięstw Szkocja.

W środę Polacy zagrają z liderem oraz z Czechami, a w czwartek, na zakończenie fazy ligowej - z Niemcami. Cztery najlepsze ekipy awansują do półfinałów.

Tabela:

1. Szkocja 6, 6-0

2. Włochy 6, 5-1

2. Szwecja 6, 5-1

4. Szwajcaria 6, 4-2

5. Niemcy 6, 3-3

5. Polska 6, 3-3

7. Czechy 6, 2-4

7. Norwegia 6, 2-4

9. Austria 6, 0-6

9. Dania 6, 0-6