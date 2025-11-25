Powiało optymizmem w Legii. Kibice na to czekają

O ile pierwsza drużyna Legii spisuje się fatalnie w tym sezonie, czego dowodem odpadnięcie z Pucharu Polski, miejsce w środku tabeli PKO BP Ekstraklasy oraz bilans dwóch porażek i zwycięstwa w Lidze Konferencji, o tyle młodzież klubu z Łazienkowskiej radzi sobie bardzo dobrze.

Legia do lat 19 bierze udział w rozgrywkach Ligi Młodzieżowej UEFA. Na razie to przedsionek tych zmagań, a do awansu do drabinki głównej turnieju potrzebne jest wyeliminowanie w dwumeczu PAOK-u Saloniki. Pierwszy krok w stronę realizacji tego celu udało się zrobić. Warszawianie we wtorkowe popołudnie wygrali w swoim centrum treningowym LTC w Książenicach 2:1.

Dublet na swoim konie zapisał Samuel Kovacik, który otworzył wynik już w pierwszej minucie, a prowadzenie Legii podwyższył tuż przed przerwą - w 41. minucie. Po tych dwóch ciosach rywal z Grecji już się nie podniósł, chociaż odpowiedział jednym trafieniem w 79. minucie.

Rewanżowe starcie zostało zaplanowane na 9 grudnia w Grecji.

W poprzedniej rundzie Legia pokonała w dwumeczu włoską Fiorentinę. W pierwszym starciu było aż 4:1 dla Wojskowych, natomiast w rewanżu we Florencji wygrali gospodarze, ale tylko 3:2.

Kibice z stolicy życzyliby sobie takiej postawy seniorów w najbliższy czwartek, kiedy to Legia w Lidze Konferencji podejmie Spartę Praga.

Legia Warszawa - PAOK Saloniki 2:1 (2:0)

Bramki: Kovacik 1., 41. min. - Gojka 79. min.

Legia: Bienduga – Kosiorek, Chojecki, Lauryn – Foks, Mozie (3' Przybyłko), Ruszkiewicz, Mikanowicz – Pchełka (71' Piasta), Mizera, Kovacik

PAOK: Mpeleris – Tsiotas, Kosidis, Bataoulas, Polykratis – Papadopoulos (59' Gjoka), Sznaucner, Toursounidis (59' Balde) – Dunga (83' Aretis), Mythou (83' Stylos), Berdos (71' Tsifoutis)

