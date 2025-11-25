Radomka szykuje się do pierwszego meczu w Pucharze CEV po intensywnym początku sezonu w Tauron Lidze. Drużyna prowadzona przez Jakuba Głuszaka ma za sobą siedem spotkań ligowych. Choć rozgrywki zaczęła naprawdę dobrze, to ostatnie dwa mecze były dla niej z pewnością sporym rozczarowaniem. Porażki z Sokół & Hagric Mogilno (1:3) i ITA Tools Stalą Mielec (1:3), czyli zespołami z "dołu" tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Pałac lepszy od Chemika w meczu Tauron Ligi

Radomianki rozpoczynają zmagania już od rundy 1/32 finału, a ich pierwszym przeciwnikiem będzie zespół z Ołomuńca. Stawką dwumeczu jest awans do kolejnej fazy, gdzie czeka zwycięzca pary Janta Volej Skopje - Mladost Zagrzeb. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Radomiu, natomiast rewanż zaplanowano na 3 grudnia w Czechach.

Drużyna z Ołomuńca podejdzie do tego starcia w zdecydowanie lepszych nastrojach. Po nerwowym początku i trzech porażkach z rzędu Czechki złapały właściwy rytm i wygrały pięć kolejnych meczów w swojej lidze.

Warto dodać, że w tych europejskich rozgrywkach poza Radomką startuje też BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała.

Relacja live i wynik na żywo meczu MOYA Radomka Radom - VK UP Ołomuniec na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

ŁO, Polsat Sport