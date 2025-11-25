Solidna zaliczka przed rewanżem! Siatkarki Radomki wygrały w Pucharze CEV

Spotkanie rozpoczęło się dość zaskakująco, bo przewagę uzyskała drużyna z Cech (2:5). Radomianki szybko opanowały sytuację, a w środkowej części seta poszła punktowa seria, gdy serwowała Kornelia Garita (17:11). Od tego momentu gospodynie kontrolowały sytuację, kończąc seta punktowym blokiem (25:19).

Druga odsłona toczyła się przy przewadze Radomki (8:6, 13:9). Wydawało się, że gospodynie mają sytuację pod kontrolą, ale gdy asa posłała Josefina Smolkova, rywalki złapały kontakt (17:16). Radomianki szybko odskoczyły (21:16) i końcówkę wygrały już bardzo pewnie. W ostatniej akcji skutecznie zaatakowała Weronika Szlagowska (25:19).

Trzeciego seta radomianki rozpoczęły od trzech wygranych akcji (3:0), siedem kolejnych punktów na swym koncie zapisały jednak rywalki, a popis w polu zagrywki dała Josefina Smolkova (3:7). Drużyna z Czech wyraźnie się rozkręciła (9:14, 11:16), siatkarki Radomki zdołały jednak odpowiedzieć punktową serią od stanu 13:17 do 21:17, gdy zagrywała Kornelia Garita. Gospodynie dobrze grały blokiem. Rywalki walczyły do końca, obroniły dwie piłki meczowe, ale atak Weroniki Szlagowskiej zakończył to spotkanie (25:22).

Moya Radomka Radom – VK UP Ołomuniec 3:0 (25:19, 25:19, 25:22)

Radomka: Brigitta Petrenko, Julie Lengweiler, Kornelia Garita, Wiktoria Szumera, Weronika Szlagowska, Martyna Piotrowska – Nikola Jęcek (libero) oraz Agata Plaga, Dagmara Dąbrowska, Iga Marszałkowicz. Trener: Jakub Głuszak.

Ołomuniec: Fedora Jakuskina, Josefina Smolkova, Karolina Gajdova, Tereza Diatkova, Lenka Prchalova,

Marta Gintere – Michaela Smolkova (libero) oraz Tereza Spinkova, Lucie Rysava. Trener: Jan Dresl.