Siatkarze Skry ograli Jastrzębski Węgiel! Niesamowita seria w trzecim secie

Spotkanie lepiej rozpoczęli siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla (2:6). Bełchatowianie szybko złapali kontakt (5:6), ale goście długo utrzymywali przewagę. Dopiero w końcówce PGE GiEK Skra wyrównała po bloku Bartłomieja Lemańskiego (20:20), ale decydujące punkty padły łupem jastrzębian. Asem popisał się Michał Gierżot, po chwili gospodarze zaatakowali w aut, a później kolejny as Gierżota rozstrzygnął seta (21:25).

Na początku drugiego seta prowadzili jastrzębianie (3:5), ale gospodarze odwrócili rezultat (7:5). Później oglądaliśmy wyrównaną grę obu zespołów, a od stanu 15:15 przewagę zaczęli budować siatkarze Skry, którzy w tym secie poprawili skuteczność w ofensywie. Gdy zaatakował Antoine Pothron, odskoczyli na trzy oczka (21:18). Goście jeszcze złapali kontakt, ale w kluczowych momentach lepsza była Skra. Asa na wagę piłki setowej posłał Bartłomiej Lemański (24:21), a przestrzelona zagrywka przyjezdnych ustaliła wynik na 25:22.

Po asie Michała Gierżota gospodarze przegrywali w kolejnym secie 1:4, odpowiedzieli jednak niesamowitą serią jedenastu wygranych akcji z rzędu przy zagrywkach Arkadiusza Żakiety i ze stanu 4:6 wyszli na 15:6! To był kluczowy fragment seta, bo jastrzębianie nie zdołali już włączyć się do gry. Gospodarze pewnie punktowali (20:8) i zmierzali po wygraną w tym secie. Stała się ona faktem po mocnym uderzeniu ze środka w wykonaniu Bartłomieja Lemańskiego (25:13).

W czwartej odsłonie oglądaliśmy podobną historię, jak w poprzedniej - minimalna przewaga jastrzębian (6:8) i punktowa seria, po której gospodarze odwrócili wynik (12:8). Bełchatowianie uzyskali przewagę (16:11), tym razem jednak nie poszło im tak łatwo jak wcześniej. Goście nie rezygnowali, złapali kontakt (20:19), siatkarze Skry zdołali jednak utrzymać przewagę. W końcówce dwukrotnie zatrzymali rywali blokiem (24:20), a brakujący punkt dołożył skutecznym atakiem Bartłomiej Lemański (25:21).

Skrót meczów Skra - Jastrzębski Węgiel:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Daniel Chitigoi (25), Arkadiusz Żakieta (19), Bartłomiej Lemański (16), Antoine Pothron (11) – Skra; Michał Gierżot (17), Łukasz Kaczmarek (12), Miran Kujundzić (11) – JSW. Przewaga gospodarzy w ataku i dominacja w bloku (16–4). MVP: Daniel Chitigoi (16/27 = 59% skuteczności w ataku + 2 asy + 7 bloków).

PGE GiEK Skra Bełchatów – JSW Jastrzębski Węgiel 3:1 (21:25, 25:22, 25:13, 25:21)

Skra: Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Arkadiusz Żakieta, Daniel Chitigoi – Kamil Szymura (libero) oraz Maksym Kędzierski (libero), Kamil Szymendera, Bartosz Krzysiek, Kajetan Kubicki. Trener: Krzysztof Stelmach.

JSW: Benjamin Toniutti, Miran Kujundzić, Jordan Zaleszczyk, Łukasz Kaczmarek, Michał Gierżot, Łukasz Usowicz – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Mateusz Kufka, Adam Lorenc, Joshua Tuaniga, Jakub Jurczyk. Trener: Andrzej Kowal.

