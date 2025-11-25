Świetne wieści. Reprezentant Polski wraca po długiej kontuzji!

Przypomnijmy, że Kownacki nabawił się urazu kostki pod koniec września w konfrontacji z Norymbergą. Już wtedy mówiło się o bardzo długiej przerwie w grze, która ostatecznie wyniosła dwa miesiące.

Na przedmeczowej konferencji prasowej przed spotkaniem w sobotę z Holstein Kiel trener Herthy wypowiedział się na temat Kownackiego.

- Dawid robi świetne wrażenie i jest uwzględniony w planach na najbliższy mecz - przekazał Leitl.

Kownacki rozegrał w tym sezonie sześć spotkań w rozgrywkach 2. Bundesligi. Strzelił dwa gole i zanotował asystę. Piłkarzem Herthy jest od lipca tego roku. Siedmiokrotny reprezentant Polski wcześniej był piłkarzem Lecha Poznań, Sampdorii, Fortuny Dusseldorf oraz Werderu Brema, z którego jest wypożyczony.

Polsat Sport