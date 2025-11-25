Świetne wieści. Reprezentant Polski wraca po długiej kontuzji!
Znakomitą wiadomość dla polskich kibiców przekazał szkoleniowiec Herthy Berlin, Stefan Leitl. Do składu ekipy ze stolicy Niemiec po bardzo długiej przerwie wraca bowiem Dawid Kownacki. Były napastnik naszej reprezentacji ma być w kadrze meczowej już w najbliższy weekend.
Przypomnijmy, że Kownacki nabawił się urazu kostki pod koniec września w konfrontacji z Norymbergą. Już wtedy mówiło się o bardzo długiej przerwie w grze, która ostatecznie wyniosła dwa miesiące.
Na przedmeczowej konferencji prasowej przed spotkaniem w sobotę z Holstein Kiel trener Herthy wypowiedział się na temat Kownackiego.
- Dawid robi świetne wrażenie i jest uwzględniony w planach na najbliższy mecz - przekazał Leitl.
Kownacki rozegrał w tym sezonie sześć spotkań w rozgrywkach 2. Bundesligi. Strzelił dwa gole i zanotował asystę. Piłkarzem Herthy jest od lipca tego roku. Siedmiokrotny reprezentant Polski wcześniej był piłkarzem Lecha Poznań, Sampdorii, Fortuny Dusseldorf oraz Werderu Brema, z którego jest wypożyczony.