Ta zawodniczka błyszczy nie tylko na siatkarskich parkietach! Oto nowa miss (ZDJĘCIA)

Siatkówka

Simona Bakardjieva została wybrana nową Miss Bułgarii. 22-latka jest siatkarką. Na co dzień reprezentuje barwy VK Slavii Sofia.

Ostatnie dni przyniosły Bakardjievej wiele emocji. Środkowa Slavii wzięła udział w wyborach Miss Bułgarii, a w niedzielny wieczór ogłoszono, że została ich laureatką. Zdjęcia pięknej siatkarki natychmiast obiegły Interner.

 

ZOBACZ TAKŻE: Klub PlusLigi rozstał się z zawodnikiem! Kolejne pożegnanie w ostatnim czasie

 

O sukcesie swojej zawodniczki poinformował również jej klub, który pogratulował wygranej.

 

"Jesteśmy piękniejsze i lepsze! Środkowa naszej drużyny – Simona Bakardjieva – błyszczy nie tylko na boisku, ale także na podium, dosłownie! Podczas ceremonii nasza zawodniczka zdobyła koronę "Miss Bułgarii". W KL Slavia jesteśmy niezwykle dumni, że członkini naszej rodziny to nie tylko świetna sportsmenka, ale także prawdziwa królowa" - napisano w mediach społecznościowych klubu. 

 

Slavia to szósta drużyna ubiegłego sezonu bułgarskiej Superligi. W obecnych rozgrywkach siatkarki tego klubu również plasują się w środku stawki. 

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESIATKÓWKASIMONA BAKARDJIEVA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: #VolleyWrocław - Developres Rzeszów. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 