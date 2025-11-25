Ta zawodniczka błyszczy nie tylko na siatkarskich parkietach! Oto nowa miss (ZDJĘCIA)

Ostatnie dni przyniosły Bakardjievej wiele emocji. Środkowa Slavii wzięła udział w wyborach Miss Bułgarii, a w niedzielny wieczór ogłoszono, że została ich laureatką. Zdjęcia pięknej siatkarki natychmiast obiegły Interner.

O sukcesie swojej zawodniczki poinformował również jej klub, który pogratulował wygranej.

"Jesteśmy piękniejsze i lepsze! Środkowa naszej drużyny – Simona Bakardjieva – błyszczy nie tylko na boisku, ale także na podium, dosłownie! Podczas ceremonii nasza zawodniczka zdobyła koronę "Miss Bułgarii". W KL Slavia jesteśmy niezwykle dumni, że członkini naszej rodziny to nie tylko świetna sportsmenka, ale także prawdziwa królowa" - napisano w mediach społecznościowych klubu.

Slavia to szósta drużyna ubiegłego sezonu bułgarskiej Superligi. W obecnych rozgrywkach siatkarki tego klubu również plasują się w środku stawki.

