W półfinale, zaplanowanym na wtorkowe popołudnie, Szubarczyk zmierzy się z Nopponem Saengkhamem. Reprezentant Tajlandii grał z Polakiem całkiem niedawno. W październiku pokonał go 5:1 podczas pierwszej rundy Grand Prix w Chinach.

W ostatnich miesiącach Szubarczyk podbijał amatorskie i juniorskie areny snookerowe. Dość powiedzieć, że młody Polak sięgnął po końcowe triumfy między innymi w mistrzostwach Europy do lat 16 i 18, a także wygrał mistrzostwa świata do lat 21. Jak się okazało, to nie był koniec sukcesów utalentowanego zawodnika.

Pierwszym rywalem Szubarczyka w eliminacjach UK Championship był legendarny Jimmy White. Anglik to jeden z najlepszych i najbardziej popularnych snookerzystów w historii dyscypliny. Polaka to jednak nie zwiodło - wygrał 6:2.

Kolejnym przeciwnikiem 14-latka był Jordan Brown. Znacznie bardziej doświadczony zawodnik, który wygrał m.in. Welsh Open w 2021 roku, również nie był w stanie sprzeciwić się Szubarczykowi. Polak triumfował 6:4.



Relacja live i wynik na żywo meczu Michał Szubarczyk - Noppon Saengkham od godz. 15:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport