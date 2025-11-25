Utalentowany Polak podjął ważną decyzję

W zakończonym sezonie Formuły 3 Polak startował w zespole Rodin. Poza zwycięstwem, dwa razy stanął na podium i w klasyfikacji końcowej zajął 11. miejsce.

W DAMS Lucas Oil partnerem Bilińskiego będzie jego rówieśnik, Szwed Dino Beganovic. Przed nimi 14 rund i 28 wyścigów.

„Dołączenie do tak historycznego zespołu jak DAMS Lucas Oil to dla mnie prawdziwy zaszczyt. Formuła 2 to niesamowite wyzwanie i jestem gotowy dać z siebie wszystko, aby reprezentować zespół na najwyższym poziomie. W ciągu ostatnich kilku lat wiele się nauczyłem i nie mogę się doczekać, aby przekształcić to doświadczenie w wyniki na torze. Chciałbym podziękować DAMS Lucas Oil za danie mi tej szansy i za zaufanie" - powiedział po podpisaniu kontraktu Biliński, cytowany w komunikacie.

„Roman ma bardzo zrównoważony profil, jest szybki, inteligentny i konsekwentny. Jego tempo w Formule 3, szczególnie w sezonie debiutanckim, wyraźnie potwierdziło jego potencjał. Dołącza do DAMS Lucas Oil z ogromną energią i silną chęcią rozwoju. Z niecierpliwością czekamy na możliwość wspierania go w tym ważnym kroku w jego karierze” - podkreślił Charles Pic, szef zespołu DAMS Lucas Oil.

Przyszłoroczny sezon Formuły 2 rozpocznie się na początku marca w Melbourne. Eliminacje będą towarzyszyć wyścigom Formuły 1.