Wydało się, co były gwiazdor PlusLigi myśli o Polsce. Wszystko się nagrało

Patry od 2024 roku jest siatkarzem Galatasaray. W sezonie 2023/2024 reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla, z którym zdobył mistrzostwo Polski oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów. Atakujący chciał kontynuować karierę na Górnym Śląsku, ale włodarze klubu postanowili inaczej. Mimo to, reprezentant "Trójkolorowych" wypowiada się o Polsce w samych superlatywach.

- To jest w ogóle duży temat, bo rzeczywiście mówi się często, że dwie najlepsze ligi na świecie to włoska i polska. Więc myślę, że istnieje między nimi pewna rywalizacja, a atmosfera wokół siatkówki w Polsce jest ogólnie najlepsza, jaka może istnieć na świecie. To jest ich sport numer jeden, ich sport narodowy. Wystarczy spojrzeć na zawodników reprezentacji, wszyscy są gwiazdami. Ludzie uwielbiają chodzić na siatkówkę, przychodzą tłumnie. I bardzo dobrze się na siatkówce znają — to nie są tylko widzowie, to są ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co oglądają, i bardzo to doceniają. Hala jest zawsze pełna, naprawdę zawsze pełna. I to są wielkie święta - opowiada przed kamerą francuskiej telewizji.

28-latek w swojej karierze grał i we Włoszech i w Polsce. Do tego z reprezentacją Francji sięgnął po dwa złote medale igrzysk olimpijskich. Ma zatem duże doświadczenie z gry w największych halach w Europie i na świecie.

- Kiedy patrzę na swoje doświadczenia - grałem w Superpucharze, grałem w finale Pucharu, w finale mistrzostw - to zawsze są magiczne momenty. A we Włoszech jest tego mniej, znacznie rzadziej. Często gramy tam w halach, które są trochę puste. Owszem, czasami na wielkie mecze przychodzi komplet, ale myślę, że we Włoszech trochę brakuje właśnie tej atmosfery, która jest w Polsce - podkreśla Patry.

