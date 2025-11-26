Dwa pierwsze sety bielszczanki wygrały bardzo łatwo, a gospodynie nie miały wiele do powiedzenia (6:25 i 8:25). Trzecia partia była już bardziej emocjonująca. Mistrzynie Chorwacji prowadziły 6:4, 7:5 i 15:10, ale końcówkę na swoją korzyść rozstrzygnął zespół z Bielska-Białej.

Zobacz także: Solidna zaliczka przed rewanżem! Siatkarki Radomki wygrały w Pucharze CEV

Jak poinformował bielski klub, mecz nie został rozegrany w hali Dinama, tylko w obiekcie Mladosti, innego siatkarskiego klubu w Zagrzebiu. Przyczyną były obfite opadu deszczu i związane z tym kłopoty z prądem.

Najwięcej punktów: Reka Bozoki-Szedmak (14), Klaudia Nowakowska (11), Marta Orzyłowska (10) – BKS; Emily Banitt (8) – Dinamo. Gospodynie wyraźnie ustępowały ekipie z Bielska-Białej w ataku (18%-43%) i bloku (6-14).

Rewanż zaplanowano na 4 grudnia. Zwycięzca tej pary w 1/8 finału zmierzy się z ekipą, która okaże się lepsza w rywalizacji OTP Banka Branik Maribor – AP PAOK Saloniki.

OK Dinamo Zagrzeb – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (6:25, 8:25, 21:25)

Dinamo: Lorena Sesar, Inka Inkret, Klara Vasilj, Bojana Ambulija, Anija Jurdza, Laura Kesar – Carla Stosić (libero) oraz Emily Banitt, Nika Marusić, Ema Cucek, Lana Sesar, Tea Pavacic. Trener: Igor Simuncić.

BKS: Reka Bozoki-Szedmak, Marta Orzyłowska, Kertu Laak, Klaudia Nowakowska, Aleksandra Gryka, Wiktoria Szewczyk – Adriana Adamek (libero) oraz Martyna Podlaska, Nikola Abramajtys. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Polsat Sport, PAP