Aktualna tabela Ligi Mistrzów. Zmiany w czołówce
Po środowych meczach Ligi Mistrzów na pierwszym miejscu w tabeli największego europejskiego pucharu plasuje się Arsenal. Zobacz, jak obecnie prezentuje się tabela Ligi Mistrzów.
Aktualna tabela Ligi Mistrzów - 26.11:
Mecze - Zwycięstwa - Remisy - Porażki - Bramki - Punkty
1. Arsenal 5 5 0 0 14-1 15
2. Paris Saint-Germain 5 4 0 1 19-8 12
3. Bayern Monachium 5 4 0 1 15-6 12
4. Inter Mediolan 5 4 0 1 12-3 12
5. Real Madryt 5 4 0 1 12-5 12
6. Borussia Dortmund 5 3 1 1 17-11 10
7. Chelsea Londyn 5 3 1 1 12-6 10
8. Sporting Lizbona 5 3 1 1 11-5 10
9. Manchester City 5 3 1 1 10-5 10
10. Atalanta Bergamo 5 3 1 1 6-5 10
11. Newcastle United 5 3 0 2 11-4 9
12. Atletico Madryt 5 3 0 2 12-10 9
13. FC Liverpool 5 3 0 2 10-8 9
14. Galatasaray Stambuł 5 3 0 2 8-7 9
15. PSV Eindhoven 5 2 2 1 13-8 8
16. Tottenham Hotspur 5 2 2 1 10-7 8
17. Bayer Leverkusen 5 2 2 1 8-10 8
18. FC Barcelona 5 2 1 2 12-10 7
19. FK Karabach Agdam 5 2 1 2 8-9 7
20. SSC Napoli 5 2 1 2 6-9 7
21. Olympique Marsylia 5 2 0 3 8-6 6
22. Juventus Turyn 5 1 3 1 10-10 6
23. AS Monaco 5 1 3 1 6-8 6
24. Pafos FC 5 1 3 1 4-7 6
25. Union St. Gilloise 5 2 0 3 5-12 6
26. Club Brugge 5 1 1 3 8-13 4
27. Athletic Bilbao 5 1 1 3 4-9 4
28. Eintracht Frankfurt 5 1 1 3 7-14 4
29. FC Kopenhaga 5 1 1 3 7-14 4
30. Benfica Lizbona 5 1 0 4 4-8 3
31. Slavia Praga 5 0 3 2 2-8 3
32. FK Bodo/Glimt 5 0 2 3 7-11 2
33. Olympiakos Pireus 5 0 2 3 5-13 2
34. FC Villarreal 5 0 1 4 2-10 1
35. Kajrat Ałmaty 5 0 1 4 4-14 1
36. Ajax Amsterdam 5 0 0 5 1-16 0