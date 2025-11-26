"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Świątek vs Niewiadoma-Phinney. Oddaj swój głos!

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" to plebiscyt, którego zamierzeniem jest wskazanie najlepszego sportowca upływającego roku - zwycięzcę wybierają Czytelnicy Interii Sport w ramach głosowania odbywającego się poprzez specjalnie przygotowane ankiety zamieszczone w serwisie.



W pierwszym etapie zabawy Użytkownicy wskazali najlepszą szesnastkę kandydatów i kandydatek, którzy przeszli następnie do 1/8 finału - teraz ich wybrańców czekają pojedynki w trybie pucharowym.

Bohaterkami pierwszego z nich są tenisistka Iga Świątek oraz kolarka Katarzyna Niewiadoma-Phinney. Wybierz swoją faworytkę i weź udział w ankiecie!



"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025": Iga Świątek kontra Katarzyna Niewiadoma-Phinney - kto powinien awansować do kolejnej fazy?



Iga Świątek - przez cały sezon dzielnie walczyła o powrót na szczyt światowego rankingu kobiecego tenisa. Choć w pierwszej części kampanii nasza zawodniczka nie radziła sobie najlepiej (nie udało jej się sięgnąć po kolejny triumf w Paryżu), w Londynie sprawiła niemałą niespodziankę i zdobyła po pierwszy w karierze seniorskiej tytuł mistrzowski w Wimbledonie. Do tego sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa dołożyła jeszcze trofea z Cincinnati i Seulu, utrzymując drugie miejsce w światowej klasyfikacji.



Katarzyna Niewiadoma-Phinney - w dalszym ciągu pokazuje świetną dyspozycję. Nie obroniła tytułu zwyciężczyni Tour de France, ale trzecie miejsce w tym prestiżowym wyścigu także robi wrażenie. Już po raz czwarty z rzędu stanęła na końcowym podium żeńskiej "Wielkiej Pętli". W październiku zdobyła srebrny medal mistrzostw Europy w wyścigu ze startu wspólnego. Kilka miesięcy wcześniej po raz drugi w karierze została mistrzynią naszego kraju. Zakończyła sezon na dziewiątej pozycji w rankingu kobiet Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI), łącznie gromadząc 1946 punktów.



Ankieta dostępna jest TUTAJ.

Interia Sport