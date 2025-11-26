Burza śnieżna sparaliżowała plany Juventusu. Chiellini słono zapłacił

Piłka nożna

Pięć godzin po ośnieżonych drogach Laponii musieli jechać taksówką na mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów z Bodoe/Glimt dyrektorzy Juventusu Turyn Giorgio Chiellini i Damien Comolli. Wszystko za sprawą zamknięto lokalnego lotniska. Włoska drużyna wygrała w Norwegii 3:2.

Giorgio Chiellini w niebieskim garniturze i białej koszuli z niebieskim krawatem, uśmiechnięty, na tle ściany z logotypami Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji.
fot. PAP/EPA
Burza śnieżna sparaliżowała plany Juventusu. Chiellini słono zapłacił

Spotkanie w położonym na północ od koła podbiegunowego Bodoe miał dramatyczną oprawę z powodu burzy śnieżnej, która sprawiła, że miejscowe lotnisko zostało zamknięte i prywatny odrzutowiec z włodarzami Juventusu musiał wylądował w szwedzkim Arvidsjaur, oddalonym o 375 kilometrów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wrze po porażce Barcelony. Media bez litości dla Lewandowskiego

 

Chiellini, były kapitan reprezentacji Włoch, a obecnie jeden z dyrektorów Juventusu, oraz dyrektor generalny turyńskiego klubu Damien Comolli wsiedli do taksówki i po... pięciu godzinach jazdy przybyli do Bodoe 20 minut przed rozpoczęciem meczu.

 

Kierowca taksówki Erik Granberg powiedział dziennikowi „Aftonbladet”, że nie interesuje się futbolem i otrzymał zamówienie na nazwisko Chiellini, o którym nigdy nie słyszał, więc przyjął kurs na lokalne lotnisko.

 

- Tam czekało dwóch zmarzniętych Włochów w eleganckich, lecz cieniutkich garniturach i letnich butach, którzy poprosili o kurs do... Bodoe. Zabrzmiało to w tej scenerii absurdalnie i trochę się zdziwiłem, ale jestem zawodowym taksówkarzem, więc włączyłem licznik i zawiozłem ich pod wskazany adres. Mało mówili i dopiero po trzech godzinach dowiedziałem się kim są i po co jadą do Norwegii - relacjonował kierowca, który przekazał, że ze względu na warunki atmosferyczne podróż trwała pięć godzin.

 

Zapytany o cenę kursu, nie chciał zdradzić dokładnej kwoty, lecz powiedział, że według licznika było to około tysiąca euro.

 

- Dostałem też solidny napiwek i butelkę szampana, a także zaproszenie na mecz na trybunę VIP – powiedział.

 

Mimo niesprzyjającej aury włoski zespół wygrał w Norwegii 3:2 dzięki bramce Kanadyjczyka Jonathana Davida w pierwszej minucie doliczonego czasu gry.

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNAWŁOCHY
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Portugalia - Armenia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 