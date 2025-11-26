Czy wróci wielka Skra? Rewelacyjny początek sezonu PlusLigi

Przypomnijmy, że Skra Bełchatów to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii polskiej siatkówki. Ma na koncie dziewięć mistrzostw Polski oraz dwa srebrne i trzy brązowe medale PlusLigi (PLS). Do tego bełchatowianie dołożyli siedem Pucharów Polski, cztery Superpuchary, drugie miejsce w Lidze Mistrzów (2012) i dwa brązowe krążki Klubowych Mistrzostw Świata.

Czasy największych sukcesów drużyny z Bełchatowa zakończyły się już dobrych parę lat temu. Ostatnie laury na krajowym podwórku Skra wywalczyła w 2018 roku (MP i Superpuchar), a w Europie - rok później (brąz LM).

Od tamtego momentu bełchatowianie plasują się mniej więcej w środku ligowej stawki, ale nie walczą bezpośrednio o najwyższe trofea. W sezonie 2022/2023 zajęli dopiero 12. miejsce. Od tamtego drużyna z Bełchatowa podnosi się (dziewiąte miejsce w 2023/2024 oraz siódme w 2024/2025), ale wciąż daleko jej do rezultatów ze złotych czasów.

Czy to się odmieni? W sercach kibiców z pewnością na nowo odżywa nadzieja, ponieważ Skra świetnie rozpoczęła nowy sezon. Na samym starcie przegrała wprawdzie 2:3 z Indykpolem AZS-em Olsztyn, mimo prowadzenia w tie-breaku 14:11, ale taka porażka nie złamała zespołu, a wręcz przeciwnie.

Drużyna prowadzona przez Krzysztofa Stelmacha zaczęła grać jak zaczarowana. Wygrała sześć kolejnych spotkań, detronizując m.in.: ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle, Bogdankę LUK Lublin czy JSW Jastrzębski Węgiel. Nawet bardzo zagorzali fani raczej nie spodziewali się takiego obrotu spraw.

Na ten moment Skra jest zespołem, który ma najmniej porażek w całej lidze - tylko jedną. W siedmiu rozegranych meczach siatkarze tego klubu zgromadzili 18 punktów i plasują się w czołówce ligowej tabeli. Co więcej, przed nimi znajdują się tylko drużyny, które rozegrały więcej spotkań.

Szansę na kolejne zdobycze bełchatowianie będą mieli już w w sobotę. W hali Podpromie zmierzą się z Asseco Resovią Rzeszów. Jak zakończy się siatkarskie "El Clasico" sprzed lat?

Transmisja meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE GiEK Skra Bełchatów w sobotę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 14:30.

KP, Polsat Sport