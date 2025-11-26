Siatkarki Developresu wywiązały się z roli faworytek! Wygrana na inaugurację Ligi Mistrzyń

Siatkarki Developresu szybko wypracowały sobie przewagę w premierowej odsłonie. Poszła punktowa seria przy zagrywkach Marrit Jasper, po której prowadziły 10:5 i nie oddały inicjatywy do końca seta. Grały skutecznie w ataku, korzystały też z błędów rywalek i powiększały punktowy dystans (20:12). W końcówce ekipa z Bułgarii próbowała nawiązać walkę, ale gospodynie kontrolowały sytuację, a ostatnią akcję skończyła Svitlana Dorsman (25:19).

Zobacz także: Solidna zaliczka przed rewanżem! Siatkarki Radomki wygrały w Pucharze CEV

Początek drugiej partii toczył się przy przewadze gospodyń, które w środkowej części seta odskoczyły na cztery oczka (14:10). Później jednak oglądaliśmy fragment chaotycznej gry rzeszowianek i... osiem kolejnych akcji wygranych przez siatkarki Maricy (14:18). Mistrzynie Polski szybko odrobiły straty, a końcówka przyniosła zaciętą rywalizację obu zespołów. Seta zwieńczyła gra na przewagi, którą przyjezdne rozstrzygnęły punktowym blokiem (25:27).

Podrażnione rzeszowianki od początku kolejnego seta starały się narzucić rywalkom swój styl gry (8:4). Grały pewnie, dominowały w ofensywie i powiększały przewagę (14:7, 19:10), a rywalki nie zdołały tym razem złapać kontaktu i podłączyć się do gry. Dość jednostronnego seta zakończył błąd serwisowy przyjezdnych (25:18).

W początkowych fragmentach czwartego seta gra obu ekip falowała. DevelopRes przegrywał 2:5, by po chwili prowadzić 7:5. W środkowej części seta gospodynie złapały właściwy rytm. Po asie Laury Heyrman prowadziły 14:10, później powiększyły różnicę do pięciu oczek (17:12) i pewnie zmierzały po wygraną. Dwie ostatnie akcje meczu skończyła Laura Jansen (25:16).

Najwięcej punktów: Taylor Bannister (21), Laura Heyrman (13), Laura Jansen (12), Marrit Jasper (12) – DevelopRes; Iva Dudova (17), Vanessa Agbortabi (12) – Marica. Rzeszowianki skuteczniejsze w ataku, lepiej punktowały zagrywką (8–3), a rywalki blokiem (5–8). MVP: Taylor Bannister (16/33 = 48% skuteczności w ataku + 2 asy + 3 bloki).

DevelopRes Rzeszów – Marica Płowdiw 3:1 (25:19, 25:27, 25:18, 25:16)

DevelopRes: Laura Heyrman, Katarzyna Wenerska, Julita Piasecka, Svitlana Dorsman, Taylor Bannister, Marrit Jasper – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Karina Chmielewska, Oliwia Sieradzka, Laura Jansen. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

Marica: Lora Slavcheva, Vanessa Agbortabi, Borislava Saykova, Iva Dudova, Viktoria Koeva, Boryana Angelova – Zhana Todorova (libero) oraz Margarita Guncheva, Diyana Borisova, Kaya Nikolova. Trener: Ahmetcan Ersimsek.

