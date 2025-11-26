Gol Piotra Zielińskiego w Lidze Mistrzów! Polak nie uratował zespołu

W meczu piątej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów Inter Mediolan stanął naprzeciwko Altetico Madryt. W spotkanie rozgrywane w stolicy Hiszpanii lepiej weszli gospodarze. Już w dziewiątej minucie wynik starcia otworzył Julian Alvarez. Sędzia w tej sytuacji skorzystał z systemu VAR. Występowało bowiem podejrzenie, że przy akcji bramkowej jeden z zawodników Atletico zagrał piłkę ręką. Po krótkiej weryfikacji arbiter wskazał na środek boiska.

ZOBACZ TAKŻE: Powiedział to o kryzysie Legii. "Oczekiwania są wielkie"

Na kolejne trafienie kibice musieli poczekać do drugiej połowy. Tym razem na listę strzelców wpisał się... Piotr Zieliński. W 54. minucie Polak skutecznym wykończeniem skwitował składną akcję Interu, tym samym doprowadzając do wyrównania. Pomocnik kadry Jana Urbana nie miał jednak okazji, by zdobyć kolejną bramkę. W 66. minucie jego miejsce zajął Petar Sucic.

Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, do akcji wkroczył Jose Maria Gimenez. Obrońca hiszpańskiej ekipy w doliczonym czasie gry skierował głową piłkę do bramki oponentów, tym samym gwarantując zwycięstwo swojej drużynie.

Po tym meczu Inter plasuje się na czwartej pozycji w tabeli Ligi Mistrzów z 12 punktami, a Atletico wskoczyło na 12. miejsce z dziewięcioma "oczkami".

Zieliński nie był jedynym Polakiem, który w środę pojawił się na murawie podczas rywalizacji w największym europejskim pucharze. W 70. minucie na boisko z ławki rezerwowych wszedł Nicola Zalewski. Jego Atalanta Bergamo rozbiła 3:0 Eintracht Frankfurt na wyjeździe, jednak reprezentant Polski nie brał bezpośredniego udziału w żadnej ze zdobytych bramek.

Atletico Madryt - Inter Mediolan 2:1 (1:0)

Bramki: Diego Simeone 9, Jose Maria Gimenez 90+3 - Piotr Zieliński 54

Atletico Madryt: Juan Musso - Nahuel Molina (Nicolas Gonzalez 59), Jose Maria Gimenez, David Hancko, Matteo Ruggeri (Alexander Sorloth 68)- Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso (Marc Pubill 59), Conor Gallagher (Koke 59) - Julian Alvarez, Alex Baena (Antoine Griezmann 68)

Inter Mediolan: Yann Sommer - Manuel Akanji, Yann Bisseck, Alessandro Bastoni - Carlos Augusto, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu (Davide Frattesi 72), Piotr Zieliński (Petar Sucic 66), Federico Dimarco (Luis Henrique 80) - Lautaro Martinez (Francesco Pio Esposito 72), Ange-Yoan Bonny (Marcus Thuram 66)

AA, Polsat Sport