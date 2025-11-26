Guardiola ostro po niespodziewanej porażce w LM. "Przesadziłem"

Piłka nożna

Trener piłkarzy Manchesteru City Josep Guardiola wziął na siebie winę za porażkę z Bayerem Leverkusen (0:2) we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów. Tłumaczył ją głównie zbyt dużą liczbą zmian w podstawowym składzie.

Pep Guardiola, trener piłkarski, w ciemnej kurtce z kapturem, uśmiecha się lekko.
fot. PAP/EPA
Josep Guardiola

Guardiola desygnował do gry przeciw "Aptekarzom" 10 nowych piłkarzy w porównaniu do jedenastki, która w sobotę rozpoczęła mecz ligowy z Newcastle United (1:2). Długo na ławce rezerwowych pozostawał m.in. najlepszy snajper angielskiej drużyny Erling Haaland.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje Lorenzo Buffon. Był legendą włoskiej piłki

 

- Zrobiłem to pierwszy raz w życiu. Jednak przesadziłem, zmian było zbyt dużo. Zdałem się na mój instynkt, przeczucie, ale zawiodłem - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej.

 

Hiszpan we wtorek po raz setny poprowadził ekipę z Manchesteru w Champions League, lecz zamiast kontynuować serię zwycięstw, doznała ona pierwszej od 24 meczów porażki na własnym stadionie.

 

- Mamy napięty terminarz i mecz co dwa, trzy dni. Byliśmy w dobrej sytuacji w LM i pomyślałem, że możemy spróbować. To jednak nie wyszło - tłumaczył Guardiola pomysł na tak dużą liczbę zmian.

 

Bayer objął prowadzenie w 23. min po strzale Hiszpana Alejandro Grimaldo, a w 54. na 2:0 podwyższył Czech Patrik Schick. Później na boisku pojawił się m.in. Haaland, ale wynik nie uległ już zmianie.

 

Po niepełnej 5. kolejce rozgrywek ekipa City z 10 punktami jest na szóstym miejscu w tabeli Ligi Mistrzów. Piłkarze z Leverkusen mają dwa mniej i plasują się na 13. pozycji.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA MISTRZÓWPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Niemcy - Słowacja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 