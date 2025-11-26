Inaki Astiz zabrał głos ws. Marka Papszuna. "Plotki będą zawsze"

Legia nie wygrała żadnego z ostatnich sześciu meczów o stawkę. W sobotę zremisowała u siebie z Lechią Gdańsk 2:2, a wcześniej uległa Termalice Bruk-Bet Nieciecza 1:2.

- Każdy powinien myśleć tylko o trzech punktach. Zagraliśmy bardzo słaby mecz, Lechia była lepsza. W poprzednich spotkaniach brakowało nam szczęścia, skuteczności. Ten ostatni mecz jednak kompletnie nam nie wyszedł. Mam przeczucie, że to wszystko złe co spotkało nas wcześniej, teraz wróci do normy. Mamy potencjał i jakościowych zawodników, aby odmienić sytuację. Przed nami zupełnie inny mecz. Każdy punkt, każda bramka, może dać nam awans. Wszystko jest otwarte - oznajmił Hiszpan.

W ekstraklasie legioniści zajmują 12. miejsce na 18 zespołów. Są bliżej strefy spadkowej niż pozycji dającej udział w europejskich pucharach.

- Drużyna wie, w jakim momencie jesteśmy. Nasza sytuacja w lidze jest bardzo trudna. Spodziewamy się intensywnego meczu, bo Sparta to agresywny zespół, dobrze reagujący w pojedynkach, więc musimy być na to przygotowani i skoncentrowani przy stałych fragmentach gry. Kluczowe będzie też to, żebyśmy efektywniej wykorzystywali czas, gdy jesteśmy przy piłce - podkreślił trener.

Ostatnie zwycięstwo Legia odniosła 23 października, gdy na stadionie Wisły Kraków pokonała Szachtar Donieck 2:1 po dwóch golach Rafała Augustyniaka.

- Jedna i druga drużyna jest znana w Europie. My nie mamy najlepszego momentu, ale Sparta ma też swoje problemy. Musimy patrzeć na siebie. Chcemy zaprezentować się z dobrej strony, aby odzyskać zaufanie kibiców - zapewnił Astiz.

Po trzech kolejkach Ligi Konferencji Sparta ma 4 pkt, a Legia - 3 pkt.

- Kacper Urbański, Jakub Żewłakow i Arkadiusz Reca trenują z nami. Wszystko wskazuje na to, że będą w kadrze meczowej - poinformował hiszpański szkoleniowiec.

Astiz prowadził Legię w czterech meczach. Drużyna pod jego wodzą zanotowała dwa remisy i dwie porażki. Władze klubu szukają nowego trenera. Głównym kandydatem jest Marek Papszun z Rakowa Częstochowa.

- Plotki będą zawsze. Możecie pytać innych ludzi, którzy na pewno będą mieli więcej informacji niż ja - skomentował Astiz.

Gdzie obejrzeć mecz Legia - Sparta? O której godzinie?

Transmisja meczu Legia Warszawa - Sparta Praga od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.

