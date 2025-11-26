Inaki Astiz zabrał głos ws. Marka Papszuna. "Plotki będą zawsze"
Mimo trudnej sytuacji tymczasowy trener piłkarzy Legii Warszawa Inaki Astiz uważa, że jego drużyna nie jest na straconej pozycji przed meczem 4. kolejki fazy zasadniczej Ligi Konferencji. - Nie mamy najlepszego momentu, ale Sparta Praga też ma swoje problemy - powiedział na konferencji prasowej. Odniósł się również do plotek związanych z ewentualnym przejściem Marka Papszuna do stołecznej ekipy.
Konferencja prasowa Legii Warszawa przed meczem ze Spartą Praga
Inaki Astiz: Jesteśmy w Legii, a tu w każdym meczu walczy się o zwycięstwo
Legia nie wygrała żadnego z ostatnich sześciu meczów o stawkę. W sobotę zremisowała u siebie z Lechią Gdańsk 2:2, a wcześniej uległa Termalice Bruk-Bet Nieciecza 1:2.
- Każdy powinien myśleć tylko o trzech punktach. Zagraliśmy bardzo słaby mecz, Lechia była lepsza. W poprzednich spotkaniach brakowało nam szczęścia, skuteczności. Ten ostatni mecz jednak kompletnie nam nie wyszedł. Mam przeczucie, że to wszystko złe co spotkało nas wcześniej, teraz wróci do normy. Mamy potencjał i jakościowych zawodników, aby odmienić sytuację. Przed nami zupełnie inny mecz. Każdy punkt, każda bramka, może dać nam awans. Wszystko jest otwarte - oznajmił Hiszpan.
ZOBACZ TAKŻE: Kolejka ostatniej szansy, a w polskich klubach wrze. "Waga czwartkowych spotkań będzie ogromna"
W ekstraklasie legioniści zajmują 12. miejsce na 18 zespołów. Są bliżej strefy spadkowej niż pozycji dającej udział w europejskich pucharach.
- Drużyna wie, w jakim momencie jesteśmy. Nasza sytuacja w lidze jest bardzo trudna. Spodziewamy się intensywnego meczu, bo Sparta to agresywny zespół, dobrze reagujący w pojedynkach, więc musimy być na to przygotowani i skoncentrowani przy stałych fragmentach gry. Kluczowe będzie też to, żebyśmy efektywniej wykorzystywali czas, gdy jesteśmy przy piłce - podkreślił trener.
Ostatnie zwycięstwo Legia odniosła 23 października, gdy na stadionie Wisły Kraków pokonała Szachtar Donieck 2:1 po dwóch golach Rafała Augustyniaka.
- Jedna i druga drużyna jest znana w Europie. My nie mamy najlepszego momentu, ale Sparta ma też swoje problemy. Musimy patrzeć na siebie. Chcemy zaprezentować się z dobrej strony, aby odzyskać zaufanie kibiców - zapewnił Astiz.
Po trzech kolejkach Ligi Konferencji Sparta ma 4 pkt, a Legia - 3 pkt.
- Kacper Urbański, Jakub Żewłakow i Arkadiusz Reca trenują z nami. Wszystko wskazuje na to, że będą w kadrze meczowej - poinformował hiszpański szkoleniowiec.
Astiz prowadził Legię w czterech meczach. Drużyna pod jego wodzą zanotowała dwa remisy i dwie porażki. Władze klubu szukają nowego trenera. Głównym kandydatem jest Marek Papszun z Rakowa Częstochowa.
- Plotki będą zawsze. Możecie pytać innych ludzi, którzy na pewno będą mieli więcej informacji niż ja - skomentował Astiz.
Gdzie obejrzeć mecz Legia - Sparta? O której godzinie?
Transmisja meczu Legia Warszawa - Sparta Praga od godz. 20:50 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek studia od godz. 17:00 w Polsacie Sport Premium 1, natomiast od godz. 18:00 w Polsacie Sport 1.Przejdź na Polsatsport.pl