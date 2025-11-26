Kajetanowicz i Szczepaniak liderami, emocjonujący wieczór w Dżuddzie

Arabia Saudyjska po raz pierwszy w historii gości Rajdowe Mistrzostwa Świata. Bazą imprezy została Dżudda i właśnie w tym położonym nad Morzem Czerwonym mieście doszło do inauguracyjnego starcia całej zgłoszonej stawki.



W dzielnicy Corniche, znanej do tej pory głównie z toru Formuły 1, wytyczono kręty superoes, stosunkowo długi jak na standardy miejskich prób, bo liczący ponad 5 km. Rywalizację rozegrano w formie wyścigu równoległego, a poza wąską i śliską trasą, zawodnikom zadanie utrudniała również konieczność użycia na asfaltowej nawierzchni szutrowych ustawień oraz ogumienia.

Podczas wieczornego odcinka świetnie spisali się Kajetanowicz i Szczepaniak. Duet ORLEN Rally Team w bezpośrednim pojedynku pokonał rodaków: Daniela Chwista i Kamila Hellera, notując najlepszy czas zarówno w kategorii WRC2 Challenger, jak i WRC2.



- Rajd Arabii Saudyjskiej rozpoczęty. Na rozgrzewkę organizatorzy zaserwowali nam wcale nie taki krótki superoes, natomiast całkiem fajny do jazdy, więc gratulacje dla nich. Wykręciliśmy najlepszy czas wśród Challengerów i na dokładkę w całym WRC2, ale wiem, że to dopiero początek. Główne zadanie zaczyna się jutro wcześnie rano. Snu nie mamy wiele, bo musimy dziś jeszcze odrobić trochę pracy domowej - komentował Kajetan Kajetanowicz, reprezentant ORLEN Rally Team.



Jutro o poranku rajd przeniesie się na szutrowe drogi w okolicach Dżuddy. Czwartkowa część finału sezonu zawiera dwukrotne przejazdy odcinków: Al Faisaliyah (19,36 km), Moon Stage (20,12 km) oraz Khulais (11,33 km). Dzień zakończy się powtórką dzisiejszego superoesu.

Rajd Arabii Saudyjskiej 2025 - nieoficjalne wyniki WRC2 Challenger po OS1:

1. Kajetanowicz/Szczepaniak (Toyota GR Yaris Rally2) 4:05,3

2. Cachon/Rozada (Toyota GR Yaris Rally2) +0,4

3. Griazin/Aleksandrow (Skoda Fabia RS Rally2) +0,9

4. Schwarz/Raabe (Toyota GR Yaris Rally2) +1,2

5. Dominguez/Penate (Toyota GR Yaris Rally2) +1,3

6. Virves/Viilo (Skoda Fabia RS Rally2) +1,5

7. Sarrazin/Roche (Citroën C3 Rally2) +2,0

8. Mauro/Perez (Skoda Fabia RS Rally2) +3,7

9. Al-Kuwari/Bernacchini (Skoda Fabia RS Rally2) +5,3

10. Korhonen/Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) +5,5

Informacja prasowa