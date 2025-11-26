"Kanonierzy" są jak do tej pory w tej edycji Ligi Mistrzów bezbłędni. Ekipa z Londynu wygrała wszystkie dotychczasowe cztery spotkania, co więcej defensywa Arsenalu zanotowała w tym czasie cztery czyste konta, są w tym elemencie najlepsi w całej stawce. W ostatniej serii gier podopieczni Mikela Artety pewnie wygrali na wyjeździe ze Slavią Praga 3:0.





W identycznym położeniu są Bawarczycy, oni również po czterech kolejkach mają na koncie dwanaście "oczek". Bayern może pochwalić się jedną z najlepszych ofensyw w tej edycji Ligi Mistrzów. Zawodnicy z Monachium strzelili już w tej kampanii czternaście goli. Dwa z nich padły w ostatnim starciu z PSG, co ostatecznie dało ekipie prowadzonej przez Vincenta Kompany'ego zwycięstwo 2:1.





Relacja live i wynik na żywo meczu Arsenal - Bayern Monachium na Polsatsport.pl. Początek w środę o 21:00.

ST, Polsat Sport